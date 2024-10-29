工研院估明年台灣被動元件產值增6.3% AI車用成推手
工研院產科國際所今天預估，2025年台灣被動元件產業產值可到新台幣2571億元，年成長約6.3%，主要受惠AI伺服器、AIPC、AI手機、以及車用等，今年產值估可到2420億元，年成長11.1%，AI伺服器與AI終端裝置應用推升被動元件需求。
工研院產業科技國際策略發展所今天上午持續舉辦趨勢研討會，展望2025年台灣被動元件產業，產業分析師蕭睿中預估，明年相關產值可到2571億元，較今年2420億元成長約6.3%。
從應用來看，蕭睿中分析，包括人工智慧AIPC、AI智慧型手機可延伸更多AI應用，帶動被動元件需求成長，此外車用利基型被動元件市場比重提升，整體推升明年台灣被動元件產業產值。
展望車用趨勢，蕭睿中表示，2023年車用占台灣被動元件產業營收比重約17%，預期今年車用占比可提升至20%；受惠車用帶動，預估今年全球車用積層陶瓷電容（MLCC）需求量可超過4500億顆，2025年全球車用MLCC需求量可達5000億顆。
展望AI PC端，蕭睿中舉例分析，一台AI筆記型電腦相較於一般筆電，對MLCC需求平均增加200顆，以因應AI處理器和記憶體規格提升，此外AI PC會搭載DDR5規格的記憶體，對小尺寸低損耗電感元件需求也會大幅提升。
觀察今年被動元件市況，蕭睿中指出，今年台灣被動元件產業產值可較2023年2178億元成長11.1%，主要是今年相關產業復甦動能強勁，其中AI伺服器與AI終端裝置應用推升被動元件需求，第3季開始被動元件主要產品呈現正成長，其中電容元件成長幅度最大，其次是線圈和電阻元件等。
觀察庫存水位，蕭睿中表示，第2季開始被動元件產業已接近安全庫存水位，下半年標準品和高階利基品產能稼動率，可提升5%至10%。
觀察出口表現，蕭睿中分析，今年被動元件出口值較去年成長，除了2月受春節影響外，其他月份均正成長，其中電容元件占比最高，其次依序是電阻元件和電感元件。
從市場來看，蕭睿中表示，受美中科技戰以及電子製造業產能分散趨勢影響，台灣被動元件出口到中國的比重和依存度降低。
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