留核電人才原因曝 經長：支持台積電就支持台電建電廠

美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言日前指出，台灣無法提供足夠的綠電和水源，才是半導體業赴美投資的原因。經濟部長郭智輝今日對此表示，按計畫進行，到2030年台灣的電及綠電是充足的，支持綠電就是支持半導體在台灣做更大的發展。

郭智輝29日陪同行政院長卓榮泰出席立法院「賴清德政府能源配比及電價政策」專案報告並備詢，會前受訪時對谷立言的台灣晶片產業不是被迫到美國投資設廠，而是因為缺電、缺水、勞動力不足的說法，做出回應。

郭智輝表示，台灣跟美國是互補的，彼此有相當深入的討論，台灣的電力供應到2030年止，按計畫進行，電力及綠電都是充足的，半導體用電較多，若大家都支持台電建電廠，支持綠電就是支持半導體在台灣做更大的發展，台積電是台灣的的護國神山，所以也請大家支持台電。

美國總統候選人川普日前再度提度，台灣搶走美國的晶片產業，又嗆台灣應該付保護費給美國，對此言論，郭智輝表示，國際友人的看法我們都給予尊重，美國與台灣的關係長期非常穩定發展，兩黨對台灣都抱持同樣的態度，尊重其選前的發言。

不僅谷立言說台積電赴美設晶片廠是缺電缺水，台達電創辦人鄭崇華28日回答媒體詢問台灣電力缺口的問題時表示，「其實就是非要用核電不可，全世界各個國家都知道核電是最經濟也是最安全的電力」，「我們要趕快把核四拿來用，假如再拖下去，外商就不像過去那麼積極與台灣做生意，因為你電力不足，這是一個很大的問題。」

郭智輝表示，非核不會影響AI的發展，政府有計畫，AI來台投資也是經濟部現在努力的目標，AI用的電比較多，現在也盡所能把這命題考慮進來，尊重鄭崇華的發言。

郭智輝同時表示，不會排除新進科技的研究，核電的啟用及延役都要依循核管法的規定，核電廠除役後，核電廠員工還是會保留，因為要關注未來科技的發展，現在有新型核電的發展，全世界都關注此命題，台灣不能沒有專業判斷能力，所以人才都會保留。