中光電、神通調兵遣將搶吃無人機 國家隊仍有2挑戰

無人機業者除搶吃經濟部軍用商規標案，也積極出海搶國際標案，中光電（5371）與神通資訊也因應業務進入量產期，積極布局調兵遣將，中光電總經理吳秀蕙轉任子公司中光電智能董座，神通資訊也分割成立無人機子公司神耀科技。業者分析，台灣國家隊已經能「去紅」，但要全面國產化，雲台系統整合及飛控系統仍需加強。

台灣無人機供應鏈積極「去紅」，並強化系統整合及各關鍵零件研發力，打造無人機國家隊，目前得標軍用商規無人機系統整合的四家業者為：中光電、神通、智飛、長榮航太，這四家業者在無人機的6大關鍵次系統：機身、馬達/引擎、、飛控系統（FCS）、地面導控站（GCS）、通訊模組、電源系統自製能力也最高。

神基入股神耀，神通成立無人機子公司

其中，神通資訊一口氣拿下經濟部目獲型、監偵型無人機標案，總金額超過18億元，由於大單在握，經營有實績，集團已於2023年8月將無人機部門分割成立為神耀科技，專注軍工業務發展。

神耀科技資本額9億元，董事長由神通資訊董事長蘇亮兼任，神基（3005）投控也因同有軍規業務，出資1.5億元持股17%，持有一席董事。

神耀指出，2017年承攬海巡署無人飛行載具專案至今，是台灣少數具備豐富的系統整合與維運實力業者，加上集團有電池與精密機構、軍規電腦、光學鏡頭、地面導控、GPS技術，能提供一條龍無人機客製化服務。

中強光電2017年就成立中光電智能機器人，目前資本額1.8億元，中光電此次得標經濟部無人機監偵型及微型兩大類，得標量超過3000架，數量非常多，2025年將開始量產交貨，配合集團規劃，中光電總座吳秀蕙28日也請辭總經理專任子公司中光電智能機器人董事長，中光電智能也將增資至3.3億元。

國產化行不行？台廠：雲台跟飛控最難

政府發布「五大信賴產業推動方案」為：半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊，其中軍工的重點之一是無人機，2028年台灣產值上看300億元。

根據總統府資料，臺灣在「無人機就緒指數」（DRI）的排名為全球第3，僅次於英國和澳洲，尤其具備飛行控制晶片、微處理晶片、影像處理晶片等研發能力，不過，究竟台灣在6大關鍵次系統掌握度如何？

業者指出，台灣通訊次系統業者很豐富，引擎跟馬達部分國產化速度快，但關鍵在耐久度，飛控跟雲台可以選擇的台廠比較少，「台灣會寫飛控軟體的業者沒幾家，要寫的好更不容易」無人機系統廠商說，飛控軟體寫的好，攸關控制好壞，其傳輸協議可否開放修改，能配合無人機寫出多種規格客製化。

無人機身下方的雲台是另一關鍵元件，內部隨需求整合鏡頭、熱像儀、感測器、夜視鏡等元件，等於是無人機的眼睛，業者指出，政府無人機標案規格要求雲台鏡頭解析度1080X860，也就是2K解析度，但台灣本土光學鏡頭解析度不足，多僅680X480，勢必得採購土耳其或美國元件，是零件本土化的硬傷。

台廠出擊！無人機供應鏈搶海外商機

碳基科技目前自研的無人機已經在跟東南亞及東北亞客戶談ODM合作，8月已經交貨銳鳶二代第三架給中科院，目前碳纖複合材料除用於無人機，也開發無人船、汽車零件及建材多元發展，除軍用無人機，碳基也透過降規開發商業版機種，碳基主管表示，無人機整機成本中，機身材料約占總成本15~20%，透過降規，可以降低無人機成本。

碳基表示，為多元發展，今年也布局汽車市場跟車博資訊系統（CARPOST）合作售後市場，正進行產品測試驗證中，樂觀預估2025年多角化業務及海外業務將有進展。

泰世科技從模型機起家，跨入無人機市場，目前是大型無人機設計組裝及雙缸汽油引擎研發商，目前其開發的145cc水平對臥雙缸汽油引擎是業界最大cc引擎，可以支援長航時及大載重，泰世目前也跟台灣四家無人機商用軍規廠商之一獨家合作無人機組裝業務。

田屋科技提供無人機整機設計組裝及地面導控站、雲台次系統鏡頭，公司表示，跟手持遙控器相比，地面導控站電力比較長，可5~6小時，甚至更長，螢幕也比較大，具備防摔跟防塵功能，軍用或公務用比例高。

哥倫國際從半導體設備起家，掌握RF通訊技術而跨足無人機業務，並與工研院合作開發複合翼大型無人機地面導控系統，可原地起降不需跑道，耐重50kg，最高可飛到1.8萬英尺高空，目前以銷售海外國家做海岸線巡邏等工作。

易昜科技則開發大型旋翼無人機及電池模組，主要以載物無人機最為人知，易昜表示，其無人機主力市場在印度，提供當地載運貨物的需求，無人機能載運約30kg貨物，取代陸運相當便利。

無人船跟無人機搭配也成殺手級應用，目前五大無人船造船商包括龍德造船、中信造船、雷虎、罡旻及哥倫國際，雷虎入股遊艇製造商科建鋁船開發4米無人艇，中信自研17米無人船，龍德跟哥倫國際開發9米無人船。