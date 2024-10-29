ITH 閉關八年 武功更強
ITH董事長梁公偉因先前他創辦的晨星（MStar）併入聯發科（2454）（MediaTek）後，「大小M合併」讓他與聯發科集團從當年的市場競爭者變成合作夥伴，也因此久未公開現身，昨（28）日出席ITH上市前業績發表會引來更多矚目，友達（2409）董座彭双浪、群創（3481）董事長洪進揚等產業大咖與主要客戶都親自出席致賀。
梁公偉提到，ITH前身是奕力，其實不是資本市場的生面孔，被聯發科併購後，閉關八年在家練功，期間脫胎換骨，不但產品線增加，培養人才，加上公司制度更精進，現在武功更高強。
他說，其實ITH並未全然閉關，在市場上成績斐然，可能因為是未上市，所以外界較少聽到消息。不過ITH產品涵蓋面廣，且在不少領域名列前茅，這是努力練功的結果，將武力發揮到最強。
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