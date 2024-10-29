聯發科又有小金雞掛牌 ITH董座梁公偉：擬妥短中長期策略

聯發科（2454）旗下又有小金雞即將掛牌，轉投資驅動IC廠ITH-KY預計11月下旬在台灣上市，董事長梁公偉昨（28）日在上市前業績發表會透露，公司已擬妥短中長期策略，要當行業中的領先者，短期內希望既有產品線再發揚光大，中期期盼新產品線持續成長，長期要累積更多資源，並且不排除併購公司或團隊等。

ITH前身為2004年成立的奕力科技，2016年併入聯發科孫公司晨發並下市。奕力是專業的面板驅動與觸控IC設計公司，團隊後續與聯發科觸控部門整合開發觸控與驅動整合IC（TDDI）。

ITH於2019年成立，將聯發科觸控團隊整併加入，隔年聯發科再將ITH出售給東博資本，這些年發展出多條產品線，ITH預定11月下旬在台灣掛牌上市，目前尚未揭露承銷價格。

根據ITH的公開說明書，聯發科旗下訊發持股ITH超過一成，ITH旗下則有100％持股子公司奕力科技等。

ITH近年業績高峰落在2021年，當年營收達310億元，經過2022年與2023年調整，今年前三季合併營收為171.19億元，年增3.6％。

梁公偉昨日率ITH總經理陳泰元等高階主管出席業績發表會，針對未來發展策略指出，短期內看既有產品線已有很好基礎與市占率者，名列前茅的產品希望繼續發揚光大、乘勝追擊。在行業中一定要是市場領先者，才能有足夠資源繼續往前走。

中期策略部分，梁公偉說，ITH目前培育的新產品線，如車用、工控等希望繼續成長。長期策略則是上市募資後，要累積更多資源。公司慢慢累積不錯的IP，針對面板與顯示器大生態圈都有相關產品，相近應用都是可能跨入的領域。希望利用公司的優勢，不排除對外併購其他公司與團隊，或是內部開發相關產品線，未來應可期待。



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