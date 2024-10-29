快訊

康芮將達中颱上限「嚴重威脅」 吳德榮：登陸機率高 嚴防暴風致災雨

蘋果進擊智慧家庭 鴻海吃補

經濟日報／ 記者陳昱翔蕭君暉／台北報導

蘋果衝刺AI再出擊，繼iPhone之後，打算推出首款AI智慧家庭產品，該產品螢幕會以一定角度放置在一個小底座上，讓人想起幾十年前iMac G4的圓形底部，並搭載A18晶片，最快2025年初推出。

供應鏈透露，蘋果首款AI智慧家庭產品仍在討論階段，尚未決定代工廠，不過，鴻海（2317）是亞馬遜智慧家庭產品Echo及Fire TV Stick主力代工廠，拿下這家全球智慧家庭產品巨頭多數訂單，加上鴻海是蘋果第一大代工廠，使得鴻海未來奪單呼聲高。

之前有傳聞指出，蘋果正在開發一款帶有螢幕的智慧家庭產品。彭博記者葛曼則指出，這款產品可能會採用過去蘋果最受歡迎的電腦產品之一iMac G4元素，預計最快明年初推出，且將成為蘋果首款支援Apple Intelligence的智慧家居產品，並將內建A18晶片。

葛曼預期，上述產品將搭載一個相對較小的螢幕，約等於兩支iPhone的螢幕大小，形狀近似於正方形，售價也可能相對便宜，以更容易普及至各個家庭，這使得蘋果即將推出的HomeOS作業系統變得容易使用，並可運行FaceTime、備忘錄、行事曆等應用程式。此一產品可能將包含揚聲器，使這個智慧家庭顯示器更像是帶有顯示器的HomePod。

蘋果最早在2014年的開發者大會發表Apple HomeKit智慧家庭平台架構，正式宣布進軍智慧家庭市場，目標是利用此一平台結合iPhone來遠端控制電燈、門鎖、空調等智慧家庭裝置。

智慧家庭 蘋果 螢幕

延伸閱讀

超萌蘋果臉驚喜回歸 第三代草鴞幼鳥離巢後首次記錄

搭載「地表最強AI晶片」市場搶翻 鴻海伺服器爆單

青森蘋果季開跑 全聯滿額折10元、大潤發抽iPhone 16

印尼買不到iPhone 16！蘋果沒做到一件事 慘遭當局禁售

相關新聞

亞馬遜唱旺AI雲服務 世芯、廣達等出貨添動能

全球雲端服務（CSP）龍頭亞馬遜AWS執行長賈曼（Matt Garman）高喊「AI是變革性技術」，將改變每一家公司、每...

亞馬遜全力衝刺雲端服務 AI 商機 在台合作夥伴同步喊衝

亞馬遜AWS全力衝刺雲端服務AI商機，也積極在台灣落地擴張能量，亞馬遜AWS在台灣的資料中心將在明年初啟用，本土雲端服務...

蘋果開發M5晶片搶食 AI PC 大餅 台積電先進製程接單熱轉

業界關注搭載蘋果自研M4晶片的新品問世之際，業界傳出，蘋果已積極投入下世代M5晶片開發，要在這波AI PC大戰中以更強的...

蘋果進擊智慧家庭 鴻海吃補

蘋果衝刺AI再出擊，繼iPhone之後，打算推出首款AI智慧家庭產品，該產品螢幕會以一定角度放置在一個小底座上，讓人想起...

聯發科又有小金雞掛牌 ITH董座梁公偉：擬妥短中長期策略

聯發科旗下又有小金雞即將掛牌，轉投資驅動IC廠ITH-KY預計11月下旬在台灣上市，董事長梁公偉昨（28）日在上市前業績...

ITH 閉關八年 武功更強

ITH董事長梁公偉因先前他創辦的晨星（MStar）併入聯發科（MediaTek）後，「大小M合併」讓他與聯發科集團從當年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。