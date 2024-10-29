蘋果進擊智慧家庭 鴻海吃補

蘋果衝刺AI再出擊，繼iPhone之後，打算推出首款AI智慧家庭產品，該產品螢幕會以一定角度放置在一個小底座上，讓人想起幾十年前iMac G4的圓形底部，並搭載A18晶片，最快2025年初推出。

供應鏈透露，蘋果首款AI智慧家庭產品仍在討論階段，尚未決定代工廠，不過，鴻海（2317）是亞馬遜智慧家庭產品Echo及Fire TV Stick主力代工廠，拿下這家全球智慧家庭產品巨頭多數訂單，加上鴻海是蘋果第一大代工廠，使得鴻海未來奪單呼聲高。

之前有傳聞指出，蘋果正在開發一款帶有螢幕的智慧家庭產品。彭博記者葛曼則指出，這款產品可能會採用過去蘋果最受歡迎的電腦產品之一iMac G4元素，預計最快明年初推出，且將成為蘋果首款支援Apple Intelligence的智慧家居產品，並將內建A18晶片。

葛曼預期，上述產品將搭載一個相對較小的螢幕，約等於兩支iPhone的螢幕大小，形狀近似於正方形，售價也可能相對便宜，以更容易普及至各個家庭，這使得蘋果即將推出的HomeOS作業系統變得容易使用，並可運行FaceTime、備忘錄、行事曆等應用程式。此一產品可能將包含揚聲器，使這個智慧家庭顯示器更像是帶有顯示器的HomePod。

蘋果最早在2014年的開發者大會發表Apple HomeKit智慧家庭平台架構，正式宣布進軍智慧家庭市場，目標是利用此一平台結合iPhone來遠端控制電燈、門鎖、空調等智慧家庭裝置。