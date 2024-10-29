亞馬遜全力衝刺雲端服務 AI 商機 在台合作夥伴同步喊衝

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

亞馬遜AWS全力衝刺雲端服務AI商機，也積極在台灣落地擴張能量，亞馬遜AWS在台灣的資料中心將在明年初啟用，本土雲端服務代理商機同步爆發，伊雲谷（6689）、邁達特、精誠（6214）、遠傳（4904）小金雞博弘等，都是亞馬遜AWS在台合作夥伴，伴隨亞馬遜AWS落地，相關代理商營運同步喊衝。

伊雲谷2014年起獲亞馬遜AWS傳承原廠專業技術，目前八至九成業績來自亞馬遜AWS平台。2023年，伊雲谷更與亞馬遜AWS簽訂「ASEAN亞太區戰略合作協議」，協助因應區域企業雲端需求高速成長與布局。

今年7月，伊雲谷更進一步與亞馬遜AWS簽訂「大中華區戰略合作協議」，成為囊括亞馬遜AWS ASEAN東南亞區暨大中華區域戰略合作夥伴服務商，未來將聚焦四大面向，助力大中華區域企業加速並優化雲端轉型。

精誠為亞馬遜AWS關鍵合作夥伴。精誠看好，企業對生成式AI已從探索階段邁向實際應用，而相關的實際應用從下半年開始發酵，看好生成式AI在金融、製造、政府部門、零售業及醫療等產業的落地應用。

博弘深耕雲端產業多年，是亞馬遜AWS核心級諮詢合作夥伴，也在台灣早期即取得亞馬遜AWS原廠MSP託管服務認證，更進一步取得MSSP認證。

另外，博弘團隊自主研發的AICOM雲端管理平台已獲AWS Qualified Software認證，並通過AWS Foundational Technical Review （FTR）審查，取得AWS Qualified Software徽章，正式在AWS Marketplace上架，觸及全球33個AWS區域與數百萬AWS Marketplace用戶。

AI 亞馬遜 雲端服務

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