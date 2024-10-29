亞馬遜唱旺AI雲服務 世芯、廣達等出貨添動能

全球雲端服務（CSP）龍頭亞馬遜AWS執行長賈曼（Matt Garman）高喊「AI是變革性技術」，將改變每一家公司、每一份工作及每一個工作流程，與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳先前預告「AI將驅動新工業革命」呼應，科技巨頭高層不約而同看好「AI革命來臨」，讓AI商機更加熾熱。

業界看好，亞馬遜AWS以雲端服務龍頭之姿，預言AI將為小至「每一個工作流程」帶來巨大變革，背後將牽涉可觀的AI大商機，帶旺世芯-KY（3661）、廣達（2382）、緯穎（6669）等亞馬遜AWS在AI領域合作夥伴的出貨動能。

賈曼接受華爾街日報專訪，暢談亞馬遜在AI雲端的策略。他表示，亞馬遜AWS在生成式AI並非起步緩慢，而是採取更謹慎的態度。

亞馬遜高喊「AI是變革性技術」

在他看來，AI將是能為大至各個企業、小至每一個工作流程帶來影響的變革性技術。

亞馬遜AWS為全球雲端服務龍頭，目前市占率約三成。

亞馬遜看好AI需求前景，近來砸重金投入雲端運算與AI基礎建設。亞馬遜財務長菲爾登日前即透露，亞馬遜現在在AI上的投資，就像過去幾年建設龐大的物流網路一樣。

亞馬遜去年建設資料中心的資本支出占整體資本支出53%，創十年新高。目前亞馬遜在雲端運算和AI基礎設施上的投資額，已超越電商倉儲，也呼應賈曼高喊「AI是變革性技術」的觀點，因此轉而將更多資金投入AI基礎建設，而非電商事業。

亞馬遜AWS衝刺AI資料中心布建，並與多家台廠合作。法人看好，賈曼預言AI將為小至「每一個工作流程」帶來巨大變革，背後將牽涉可觀的AI大商機，相關協力廠也將跟著旺。

其中，世芯為亞馬遜AWS提供AI晶片客製化設計服務，亞馬遜並於今年5月參與世芯私募，投資約5.3億元認購約224張股票。這是亞馬遜首次透過私募投資台灣上市櫃公司，雖然金額不大，但極具指標意義，也顯示雙方緊密的夥伴關係。

世芯這兩年業績大增，主要受惠亞馬遜7奈米製程AI晶片專案，目前亞馬遜AWS對其業績營收貢獻度超過一半，是舉足輕重的大客戶。美系外資認為，亞馬遜AWS 3奈米AI專案將是驅動世芯下一個營運成長的強勁動能，預估最快明年首季有機會敲定訂單，營運再下一城。

廣達掌握Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單。緯穎則是去年亞馬遜營收占比擴大，拉升至超過一成，成為繼微軟、Meta後的第三大客戶，今年亞馬遜AWS特殊應用IC（ASIC）伺服器專案將逐步發酵。