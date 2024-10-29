聯華董座談前景 苗豐強：AI是一個大機會

聯華神通集團董事長苗豐強昨（28）日表示，台灣現在又迎來一個非常好的大機會，也就是「AI的到來」，台灣已在第一波AI硬體製造上領先，下一波牽涉到應用，「台灣應該可以跑在前面」。

苗豐強昨日獲頒李國鼎科技發展基金會第二屆李國鼎獎，他表示，AI時代到來，台灣迎來一個大機會，台灣已經在第一波AI硬體製造上占有領先地位，下一波牽涉到AI應用，但並不是那麼容易，各行各業都還在了解到底AI能協助產業做什麼。

苗豐強認為，在產業摸索的過程中，需要很長的發展路程，但在協助AI軟硬體順利與產業發展結合的趨勢上，台灣應該可以跑在前面。他說，台灣現在的企業不但在世界舞台上占有一席之地，而且是不可取代的地位，包括護國神山台積電（2330），以及台達電等企業，都是不可被取代的。