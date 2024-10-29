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中華電蟬聯亞太最佳實踐獎

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信蟬聯Frost & Sullivan「台灣年度最佳電信服務業者獎」及「台灣5G服務客戶價值領導獎」，董事長簡志誠表示，持續深耕先進連線技術，整合集團資通訊資源，協助客戶數位轉型及產業升級。中華電信／提供
中華電信蟬聯Frost & Sullivan「台灣年度最佳電信服務業者獎」及「台灣5G服務客戶價值領導獎」，董事長簡志誠表示，持續深耕先進連線技術，整合集團資通訊資源，協助客戶數位轉型及產業升級。中華電信／提供

全球知名顧問公司Frost & Sullivan近日頒發《2024年亞太最佳實踐獎》，中華電信（2412）勇奪「台灣年度最佳電信服務業者獎」及「台灣5G服務客戶價值領導獎」，第三度蟬聯Frost & Sullivan兩項指標性大獎，也是台灣唯一連續七年榮獲《亞太最佳實踐獎》肯定的企業，彰顯中華電信服務品質與客戶信賴持續稱霸台灣電信業，並獲得國際高度讚揚。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信以成為國際標竿典範企業自我期許，將持續深耕先進連線技術並發展各式智慧創新應用，整合集團資通訊資源，積極協助客戶數位轉型及產業升級，為客戶帶來創新價值。

Frost & Sullivan亞太最佳實踐獎每年針對企業的前瞻創新性、經營成效與客戶價值等面向進行綜合評選，選出年度最佳業者。

近年中華電信持續強化技術及網路，具備堅強的技術優勢，是全台唯一能結合海纜、陸纜、行動網路、光纖網路、無線網路及高、中、低軌衛星，全面打造「星、空、地、海」綿密網路，提供全方位高品質通訊服務的業者。

中華電信擁有台灣最大行動數據容量、最大涵蓋及最佳網速，持續投入網路技術研發，今年啟動全球首例跨國IOWN全光網路，利用大頻寬、低延遲、低功耗的全光網路技術，為更優質的網路傳輸品質及客戶體驗奠定基礎。

Frost & Sullivan分析，5G是各行各業轉型的關鍵，中華電信積極開發5G創新應用及智慧城市服務，於不同領域實踐垂直應用場域，提供客戶提供最先進且符合需求的服務。例如投入5G獨立架構（SA）網路切片技術，企業可按照自身需求，結合網路資源專用、擴充容易、與實體網路隔離高資安等優勢，同時滿足企業臨時性或短期使用需求。

中華電信運用廣結盟策略，攜手各行各業推動5G專網技術與垂直應用聯網整合服務，已導入政府、製造、學術教育、醫療、文化等逾200個場域，中華電信連續三年獲頒「台灣5G服務客戶價值領導獎」。

5G 中華電信

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