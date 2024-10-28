小七未來超商X-STORE 8進駐校園 首開放入店「拿了就走」

7-ELEVEN未來超商「X-STORE 8」攜手工業技術研究院深度合作，首創導入光學雷達(LiDAR)影像辨識技術，替代紅外線商品辨識，可將「拿了就走智慧商店技術」從過往限制在常溫、冷藏品項擴大至全門市商品均可透過AI智能監控配合手機自助結帳，最快30秒就能體驗未來零售購物樂趣。

7-ELEVEN為進一步探索未來超商可能，「X-STORE 8」進駐位於基隆的國立臺灣海洋大學內，直接面向數位原生世代消費者，更進一步與工研院合作進階發展「拿了就走智慧商店技術」，讓一般消費者也能輕鬆體驗最新的未來AI零售。

7-ELEVEN指出，自2018年啟動X-STORE至今全台已有七間未來超商，陸續開發出多項可技術複製性的軟硬體，如辦公商圈引進手機自助結帳、應用AI銷售預測系統協助門市數位化營運、智FUN機深入購物不便場域等，其中「X-STORE 7」進駐工研院辦公宿舍區封閉商圈，與工研院合作「拿了就走智慧商店技術」，共寫未來零售體驗新頁。

工研院表示，與7-ELEVEN一同合作「拿了就走智慧商店技術」，過去在工研院辦公宿舍區的場域，經過一年的驗證已有近10萬人次使用，此次於校園場域推展，除了在軟、硬體技術突破，也透過將「智慧貨架」模組化，未來將更容易維護與彈性調整，期望協助業者邁向快速佈建。

7-ELEVEN「X-STORE 8」是第二間實現「拿了就走」購物體驗的門市，首創業界將使用在電動車無人駕駛的光學雷達(LiDAR)影像辨識技術應用於超商門市以辨識商品，打造全新「AI智慧貨架」，商品數量逾1,600種，規模較X-STORE 7多出5倍之多，最大突破是可運用門市既有設備，新增四門冰箱，擴大多溫層鮮食、乳飲品、冷藏飲料、冷凍與冰品等，例如引進不同口味但外觀相似的御飯糰、體積較小的糖果零食等商品，更能符合校園商圈學生需求。

此外，7-ELEVEN觀察校園商圈門市Z世代年輕學子對於新科技接受度高，且X-STORE目前在台北世新大學、高科大楠梓校區都有不錯的效益展現，平均日來客數近千人，X-STORE 8與工研院、海洋大學進行三方產學合作，讓學生加入技術開發及維運，共同進行AI演算法開發，與ICT產業無縫接軌。

統一超本次也同步進駐海大學生餐廳商場，全新改裝商店街和引進多元美食櫃位、連鎖3C專賣店、影印店、電腦維修專門店等，提供海大師生多樣生活服務和餐飲選擇。