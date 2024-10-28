矽品增租中科二林園區土地 業界：擴CoWoS先進封裝

台積電創辦人張忠謀日前出席台積電運動會，重彈幾年前他在同一場合的舊調調，稱台積電是全球地緣政治家的兵家必爭之地，這回他加碼高喊「全球化已死」，台積電現任董事長魏哲家則細數台積電在美國、日本、德國建廠進度，「已有效分散風險」是沒說出口的潛台詞。 張忠謀揭示的「全球化已死」雖是現況，卻是基於台積電或是全球供應鏈中居重要地位科技業的本位出發，不是全部事實。事實上，世界各地的區域經濟整合仍在進行中，且對於幾乎沒有能力將生產基地移轉的第一級產業的農、漁、林、牧業來說，至為重要...

2024-10-28 14:19