傳揚科技興邦精神 第二屆李國鼎獎鄭崇華、苗豐強獲獎

第二屆李國鼎獎頒獎典禮今（28）日舉行，前副總統蕭萬長、總統府資政沈榮津、總統府副秘書長何志偉、工研院董事長吳政忠、宏碁集團創辦人施振榮等皆親臨盛會，共同慶賀台達集團創辦人鄭崇華及聯華神通集團董事長苗豐強雙雙獲獎。

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，「李國鼎資政是學物理出身，他擁有科學家追根究底的精神，以及面對新知識的開放心胸。李資政從大局著眼，制定對國家最有利的政策，務實地規劃國家發展藍圖。思其人、憶其事、感其恩、懷其德，李國鼎基金會致力於發揚李資政的精神，除了舉辦各種議題的論壇和演講，也希望透過『李國鼎獎』的設立，能夠發揚台灣科技產業的榮景，促進經濟成長。」

王伯元指出，李國鼎資政以其真知灼見協助台灣從困頓中崛起，並以高瞻遠矚為台灣這個小島締造立足全球的堅實基礎。今日的兩位得獎人鄭崇華先生與苗豐強先生，正是在這樣的創業環境中，開創企業，與台灣經濟共同成長。

今天的頒獎典禮，由前行政院長、李國鼎科技發展基金會首任董事長暨現任中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄擔任頒獎人，並進行專題演講，分享中華文字的歷史與淵源，盡顯文化與科技的交融之美。

得獎人台達集團創辦人鄭崇華曾任李國鼎科技基金會第八、九屆董事長，致力於傳揚國鼎先生精神不遺餘力。

鄭崇華表示，「今日台灣之所以有此經濟成就，歸功於早年像尹仲容先生、陶聲洋先生，以及李國鼎先生、孫運璿先生等兩代人無我無私、愛國愛民的官員。他們規劃與執行的政策，帶來優異的創業環境與投資機會，台灣工業才能向前邁進，許多企業得以隨之成長與茁壯。投身工業界六十多年，至今仍深深感佩到國鼎先生的遠見，這也讓我在創業與經營的路上，時常反思自己的使命與責任。」

得獎人神通電腦董事長苗豐強發表獲獎感言時指出，「國鼎先生是真正了解國家問題，有願景有策略有方向。沒有他，今天資訊產業會落後很多年。」他感性表示，「個人很幸運從最早期就能參與堅持至今，透過垂直與水平整合，推動台灣資通訊生態系的建立，能夠有所貢獻，感恩一路來的貴人相助。」他更提及「國鼎先生如同恩師對我影響很大，後天就是神通50週年，這個獎項彷彿再次收到國鼎先生的鼓勵，對我彌足珍貴，深以為傲。」