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鴻海教育基金會攜手新北市教育局 共推量子科技師資培訓

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海教育基金會執行長汪用和、三重高中校長曾慧媚、新北市教育局督學魏文達與參與「量子科技師資培訓營」教師們合影，攜手推動量子教育。鴻海／提供
鴻海教育基金會執行長汪用和、三重高中校長曾慧媚、新北市教育局督學魏文達與參與「量子科技師資培訓營」教師們合影，攜手推動量子教育。鴻海／提供

量子科技是目前全球各國爭相研究，紛紛投入資源研發的新興前瞻科技，鴻海（2317）28日表示，旗下鴻海教育基金會因為意識到量子科技的重要性，因此近年來也致力於提供高中生量子科技教育，並且在10月28日至11月7日期間，與新北市政府教育局攜手合作，共同舉辦「量子科技師培營」，以賦能教師專業能力，希望讓老師們可將量子知識由學術層面拓展至高中教育現場，引導學生進入量子科技的世界。

本次師資培訓營為期四天，涵蓋了量子疊加、量子糾纏、量子演算法......等量子科學的核心理論。整體教學以鴻海教育基金會出版的《量子科技入門》為主教材，幫助老師們理解量子科技的理論與未來現實生活中的實際應用，並透過IBM量子電腦的初步實作，讓教師們將能夠既有理論知識，也有實務技能，為未來教學奠定基礎。

參加此次培訓的16位教師來自新北市各公私立高中，皆為自然科領域的優秀師資。這批種子教師將在完成培訓後，積極融入所學內容到教學課程中，引領學生探索量子科技的奧秘。鴻海教育基金會期望透過這樣的師資培訓，幫助教師在校內教授量子知識，讓量子教育在台灣的高中校園發芽開花。

鴻海教育基金會長期以來積極推動科技教育，從量子師資培訓到出版量子科普漫畫，致力於將量子科技知識帶給不同年齡層的學生，基金會未來也將持續協助普及量子科技教育，培養更多具備前瞻性科技素養的下一代學子，厚植台灣科技競爭力。

中原大學助理教授陳志宇擔任量子科技師培營講師，教師們專注學習為未來教學奠定基礎。鴻海／提供
中原大學助理教授陳志宇擔任量子科技師培營講師，教師們專注學習為未來教學奠定基礎。鴻海／提供
鴻海教育基金會執行長汪用和現場致詞。鴻海／提供
鴻海教育基金會執行長汪用和現場致詞。鴻海／提供

高中生 鴻海

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