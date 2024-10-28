邁向5G-A諾基亞與中華電信簽訂擴大5G網路擴建合約

諾基亞28日宣布，與中華電信（2412）簽訂為期一年的網路擴建合約，將其橫跨台灣中南部地區的 5G 網路進行現代化工程，將全面提升中華電信 5G 網路的效能、容量及能源效率。

諾基亞表示，此合約將為中華電信的 5G-Advanced 網路演進奠定基礎。布建工程正在進行中，預計為期十二個月。

多年來，諾基亞與中華電信具有長期合作關係，橫跨 2G 到 5G 時代，持續至今。

今年7月中華電信公告投資型態 5G 網路，分別向諾基亞及愛立信採購行動寬頻業務設備，向諾基亞採購金額為51.59億元。今年中華電信持續加緊建設 5G 網路、光纖網路、海纜、衛星、擴建IDC等，計畫資本支出約340.2億元。

今年初中華電信也與諾基亞在2024世界行動通信大會共同推進邁向 5G-Advanced 和 6G 的合作，攜手導入智慧網路切片技術，透過 5G 獨立組網（SA）架構的網路切片（Network Slicing）技術。

中華電信網路技術分公司副總賈仲雍表示，中華電信持續發展5G網路，以提供客戶最佳的連線體驗，並維持在台灣市場的領導地位。此次與技術合作夥伴諾基亞簽訂新的網路升級合約，將以更高的效能、AI 驅動的智慧及更低的能源消耗，為進入 5G-Advanced 時代做好準備。

諾基亞行動網路事業群全球總裁Tommi Uitto表示：「此網路擴建合約將協助中華電信提升其網路效能、容量與強健性，保持其領先地位並為網路演進做好準備。我們節能的AirScale產品組合以及AI驅動的MantaRay解決方案，將能降低能源消耗和碳排放，以支持中華電信的永續發展努力」。

諾基亞指出，將提供高效節能的 5G AirScale產品解決方案，包括基頻、大規模多輸入多輸出無線電產品（Massive MIMO, mMIMO）及遠端無線電單元產品（Remote Radio Head），以升級中華電信市場領先的網路。

相關設備包括諾基亞最先進、輕量化 mMIMO Habrok 無線產品，32 TRX （Habrok 32）與 64 TRX（Habrok 64）模組版本，可涵蓋多樣化使用案例與部署情境。同時該合約也包括諾基亞的分頻雙工（FDD）多頻遠端無線電單元 AirScale Pandion產品組合。所有解決方案均採用諾基亞的節能ReefShark SoC專用晶片技術，可為中華電信的客戶提供優異的覆蓋範圍與容量。諾基亞亦會提供包括數位部署、優化及技術支援等服務。

中華電信將採用諾基亞的智慧型 AI 驅動 MantaRay 解決方案組合，合約包含了可改善網路監測與管理的 MantaRay NM 以及業界領先的網路優化與自動化平台 MantaRay SON，可使用自配置模組來提升網路效能與效率。

中華電信透過引入包括深度休眠模式、MIMO muting及MantaRay Energy解決方案等創新節能技術，充分優化諾基亞先進的無線接取網路RAN節能功能，大幅降低無線電網路的耗能。

作為合約的一部分，諾基亞將部署其7250互連路由器（IXR），以支援機房的基頻匯聚，並提供必要的規模及性能，滿足中華電信不斷成長的業務服務需求與要求。