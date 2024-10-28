威剛連續七年舉辦繪畫暨攝影比賽 號召親子共創永續未來

記憶體模組廠威剛（3260）27日在臺北市立動物園盛大舉辦「第七屆威剛親子繪畫暨攝影比賽」，吸引大小朋友熱情參與，現場小小畫家們展現朝氣活力，拾起畫筆揮灑多彩創意，積極挑戰豐富多元的闖關活動，充分體驗跨領域綜合教育STEAM- S（科學）、T（科技）、E（工程）、A（藝術）及M（數學）的無限可能。

威剛科技董事長陳立白到場支持，在致詞時特別表示，今年是威剛第七年主辦親子繪畫暨攝影比賽，很高興再次見到這麼多大小朋友齊聚一堂，每一年從參賽畫作中，都可以感受到孩子不同於大人的觀察力與想像力。

陳立白進一步說，也因為看到了這些天馬行空、童趣天真的美麗世界，公司今年將主題設定為『擁抱美好未來Embrace a better tomorrow』，期待大家都能從創作中思考如何守護地球、愛護環境，攜手迎向更美好的明天！」

威剛致力以企業的力量推動社會永續發展，近年更提倡對永續教育的重視，藉由科技力量與創新教育的結合，鼓勵兒童探索內在無限潛力，將永續教育理念體現在日常生活中。