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創見發表工業用DDR5 6400記憶體模組 提升高效能與穩定性

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
創見發表工業用DDR5 6400記憶體模組，提升高效能與穩定性。照片／公司提供。
創見發表工業用DDR5 6400記憶體模組，提升高效能與穩定性。照片／公司提供。

全球記憶體儲存領導品牌、創見（2451）（Transcend Information, Inc.）28日推出全新工業用DDR5 6400記憶體模組，模組設計符合JEDEC國際標準規範，採用Major原廠等級DRAM晶片，並通過廠內100%可靠性測試，適合用於工業自動化、智慧醫療、邊緣運算等高要求的應用場景，為工業應用提供極致的效能與可靠性。

創見指出，DDR5 6400記憶體模組具有突破性的速度，資料傳輸速率高達6400MT/s，相較於前一代DDR4，效能顯著提升，能有效滿足大數據分析及高效能計算（HPC）的需求，內建ECC（Error Correcting Code）錯誤校正功能，可確保數據的完整性。

創見進一步說，同步導入專為DDR5記憶體模組設計的CKD（client clock driver），強化並緩衝來自CPU的高頻訊號，確保在高頻率下仍能維持高速傳輸的效能，滿足對穩定性與高效能的嚴苛要求。

此外，針對嚴苛工業應用環境挑戰，創見提供標準溫度及寬溫規格，並支援30μ”金手指及抗硫化技術，適應各種嚴苛環境需求，進一步增強系統的穩定性與可靠性，特別適合關鍵性任務。

創見致力於提供高品質的工業用記憶體解決方案，持續開發符合市場需求的創新產品，進一步滿足高效、穩定與可靠的工業儲存應用。創見全系列DDR5 6400記憶體模組享有終身有限保固服務，通過嚴格的測試與驗證，堅持專業穩定的品質，台灣製造，值得信賴。

創見 記憶體模組

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