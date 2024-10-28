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三星加速印度製智慧手機出口 中亞歐洲覆蓋率提升

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
印度民眾在孟買一家銷售三星手機和配件的商店內購物。（路透）
印度民眾在孟買一家銷售三星手機和配件的商店內購物。（路透）

DIGITIMES今日發布調查報告指出，三星電子自2007年以來，逐步擴大其印度諾伊達廠的生產線，從家電製造轉型為智慧手機組裝重鎮。隨著2017年擴廠完成，諾伊達廠進一步吸引韓系供應鏈進駐，顯著提升印度製造能力。2024年，印度製三星手機出口至歐洲及中亞市場的中高階機型顯著增長，並帶動周邊配件印度本地化的比例上升，反映出印度供應鏈生態系的逐漸完善。

受惠於印度高關稅及PLI補貼政策的支持，南亞多國效仿印度關稅政策，促使國際品牌進行在地組裝。其中，巴基斯坦和孟加拉加入三星委託生產計畫，成為該公司供應鏈布局多樣化的重要觀察點。

DIGITIMES分析師周延指出，三星電子印度諾伊達廠於1996年成立，並自2007年起逐步從家電組裝轉向功能型手機組裝，如今以智慧型手機為主要業務。周延表示，三星諾伊達廠於2017年擴廠後，帶動韓系上游供應商在當地設廠，逐步強化印度供應鏈。至2024年，印度製造的三星智慧型手機出口擴展，手機及周邊配件本地化比例逐漸提升，顯示三星印度供應鏈體系日趨完善。

印度政府自2014年起實施高關稅及PLI補貼政策，成功推動「印度製造（Made In India）」計畫，許多南亞鄰國開始效法印度，透過徵收手機整機關稅等政策，促使國際品牌在當地製造。周延指出，巴基斯坦自2018年以來逐步推動類似印度的產業政策，促進本地製造。三星於2021年與巴基斯坦EMS業者Lucky Motor簽訂代工組裝協議，開始由Lucky Motor負責部分智慧型手機組裝。周延進一步觀察到該業者的組裝能力持續增加，2022年起部分工序較為繁複的折疊機型已實現在當地生產；2024年，Galaxy S23 FE 5G、S24系列和折疊機等中高階機型亦開始在巴基斯坦組裝。

此外，三星自2024年起委託孟加拉當地EMS業者生產低階智慧型手機，但生產量相對有限，並出現部分業界擔憂的「洗產地」疑慮。周延指出，與印度相比，孟加拉與巴基斯坦的充電線、電源供應器等周邊配件供應鏈仍較為薄弱，目前多數配件需自越南進口。儘管三星在孟加拉和巴基斯坦的組裝主要面向當地市場，但未來孟、巴兩國三星供應商能否日益壯大，成為三星供應鏈分散布局的潛在基地，值得長期關注。

三星電子 印度 智慧型手機

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