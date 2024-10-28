快訊

「警勸能和解就和解」桃園女童遭擄 母心寒：沒多期待檢警調查

家寧遭疑被「邪教」洗腦 前男友Andy首發聲：想拍片談心靈課程

東北季風發威！5縣市發布大雨特報 影響持續到晚上

ITH-KY產品覆蓋率完整 推升營運動能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
ITH-KY董事長梁公偉（中）、總經理陳泰元（左二）率領團隊舉辦上市前業績發表會，分享營運概況。圖／ITH提供
ITH-KY董事長梁公偉（中）、總經理陳泰元（左二）率領團隊舉辦上市前業績發表會，分享營運概況。圖／ITH提供

ITH-KY（6962）今（28）日舉辦上市前業績發表會，該公司為全球LCD 與 OLED驅動IC（DisplayDriverIC，簡稱DDI）的領導廠商，產品主要功能是控制螢幕亮度及顏色，並使文字、圖片等訊息能精準完美呈現在顯示屏上。

ITH-KY前身為上市公司奕力科技，曾是功能型手機顯示驅動IC的領導廠商，後來因產業變化，下市併入聯發科集團。在集團內，原奕力的顯示團隊與聯發科的觸控部門合作開發整合觸控功能的驅動IC(TDDI)，在人力素質與開發流程嚴謹的提升後，開發產品時程與品質的可預期性大幅提升。

近五年來，ITH-KY整併了聯發科觸控團隊而獨立出來並發展出多條產品線，應用涵蓋於智慧型手機、平板電腦、筆電、車載、工控及穿戴電子等領域，不論搭配的顯示屏採用LCD或是OLED技術，相較同業ITH-KY已能提供更完整覆蓋的產品線。此外，與品牌、面板廠與供應商之間的戰略合作夥伴關係，加上優異的技術與品質，讓ITH-KY在手機、筆電、工控觸控屏的應用領域內皆表現名列前茅，成為業界關鍵的觸控與顯示驅動IC供應商。

ITH-KY從LCD時代就一直是手機觸控顯示驅動IC的領導廠商，近年來，隨著中國OLED手機面板技術成熟，中國的OLED面板廠市占率持續提升，ITH-KY順應顯示產業技術轉換的趨勢，成為與中國面板廠、手機領導品牌密切合作的台系OLED DDI領導業者之一，且為少數可同時提供OLED DDI與OLED TP解決方案的廠商，可望在此一發展趨勢中受惠。

OLED 智慧型手機 觸控

延伸閱讀

聯發科30日法說 外資多空論戰

聯發科新5G晶片賣到缺貨「天璣9400」獲陸手機廠追捧

高通「驍龍 8 Elite」迎戰「天璣9400」 京元電、矽格吃雙雄紅利

科技指標股 法人唱多

相關新聞

三星加速印度製智慧手機出口 中亞歐洲覆蓋率提升

DIGITIMES今日發布調查報告指出，三星電子自2007年以來，逐步擴大其印度諾伊達廠的生產線，從家電製造轉型為智慧手...

張忠謀高喊全球化已死 小心從台積電看不到的經濟盲點

台積電創辦人張忠謀日前出席台積電運動會，重彈幾年前他在同一場合的舊調調，稱台積電是全球地緣政治家的兵家必爭之地，這回他加碼高喊「全球化已死」，台積電現任董事長魏哲家則細數台積電在美國、日本、德國建廠進度，「已有效分散風險」是沒說出口的潛台詞。 張忠謀揭示的「全球化已死」雖是現況，卻是基於台積電或是全球供應鏈中居重要地位科技業的本位出發，不是全部事實。事實上，世界各地的區域經濟整合仍在進行中，且對於幾乎沒有能力將生產基地移轉的第一級產業的農、漁、林、牧業來說，至為重要...

台韓娛樂合作再升溫 遠傳舉辦崔振赫粉絲見面會

遠傳電信（4904）近年耕耘影視娛樂，且持續推動台韓娛樂合作，投入多元展演活動，遠傳上周六（26日）主辦韓星崔振赫見面會...

友達轉投資虹彩光電以全彩膽固醇液晶電子紙技術 助力智慧醫院推動ESG

友達（2409）轉投資的膽固醇液晶技術領導廠虹彩光電攜手牛耳國際生技、互聯網節能方案商綠創新科技，以全彩膽固醇液晶電子紙...

蕭美琴盼黑客松提案具象化 解決長照、健康與永續議題

副總統蕭美琴28日上午出席「2024總統盃黑客松第二次工作坊」時指出，賴總統曾提到以共同合作、導入科技和放寬眼界三個原則...

日月光第12屆封裝技研發表會登場 產學合作共育半導體關鍵人才

日月光第12屆封裝技術研究發表會28日於日月光高雄廠舉辦，攜手中山大學、中正大學、成功大學、高雄科技大學共同規劃執行19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。