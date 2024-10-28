ITH-KY產品覆蓋率完整 推升營運動能

ITH-KY（6962）今（28）日舉辦上市前業績發表會，該公司為全球LCD 與 OLED驅動IC（DisplayDriverIC，簡稱DDI）的領導廠商，產品主要功能是控制螢幕亮度及顏色，並使文字、圖片等訊息能精準完美呈現在顯示屏上。

ITH-KY前身為上市公司奕力科技，曾是功能型手機顯示驅動IC的領導廠商，後來因產業變化，下市併入聯發科集團。在集團內，原奕力的顯示團隊與聯發科的觸控部門合作開發整合觸控功能的驅動IC(TDDI)，在人力素質與開發流程嚴謹的提升後，開發產品時程與品質的可預期性大幅提升。

近五年來，ITH-KY整併了聯發科觸控團隊而獨立出來並發展出多條產品線，應用涵蓋於智慧型手機、平板電腦、筆電、車載、工控及穿戴電子等領域，不論搭配的顯示屏採用LCD或是OLED技術，相較同業ITH-KY已能提供更完整覆蓋的產品線。此外，與品牌、面板廠與供應商之間的戰略合作夥伴關係，加上優異的技術與品質，讓ITH-KY在手機、筆電、工控觸控屏的應用領域內皆表現名列前茅，成為業界關鍵的觸控與顯示驅動IC供應商。

ITH-KY從LCD時代就一直是手機觸控顯示驅動IC的領導廠商，近年來，隨著中國OLED手機面板技術成熟，中國的OLED面板廠市占率持續提升，ITH-KY順應顯示產業技術轉換的趨勢，成為與中國面板廠、手機領導品牌密切合作的台系OLED DDI領導業者之一，且為少數可同時提供OLED DDI與OLED TP解決方案的廠商，可望在此一發展趨勢中受惠。