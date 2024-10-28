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台韓娛樂合作再升溫 遠傳舉辦崔振赫粉絲見面會

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳總經理井琪（左一）與子公司米神國際董事長柴智屏（右一），連袂出席韓星崔振赫（中）見面會場共襄盛舉，展現對台韓娛樂產業合作的重視。遠傳／提供
遠傳總經理井琪（左一）與子公司米神國際董事長柴智屏（右一），連袂出席韓星崔振赫（中）見面會場共襄盛舉，展現對台韓娛樂產業合作的重視。遠傳／提供

遠傳電信（4904）近年耕耘影視娛樂，且持續推動台韓娛樂合作，投入多元展演活動，遠傳上周六（26日）主辦韓星崔振赫見面會，於台大綜合體育館盛大登場。遠傳總經理井琪與子公司米神國際董事長柴智屏，連袂至現場共襄盛舉，展現對台韓娛樂產業合作的重視。

遠傳近年耕耘影視娛樂成績卓越，除遠傳friDay影音營運有成，獲文策院最新市調本土OTT平台付費訂閱第一名肯定，子公司米神國際投資之台日合作電影《青春18x2通往有你的旅程》更在入圍今年4項金馬獎的同時，創造出5.6億的亮眼票房。疫情之後，遠傳更積極投資展演活動，去年投資韓團INFINITE的台北場演出成績斐然，首場與加場門票皆秒殺完售。

擁有多部經典影視作品的韓星崔振赫，近期再次因主演韓劇《她的日與夜》備受關注，更透過實境綜藝《我家的熊孩子》中展現出的反差萌點，收穫許多粉絲人氣暴漲。遠傳表示，透過與韓國娛樂夥伴的密切關係，促成崔振赫亞洲粉絲見面會台北場，除進一步強化台灣與國際藝壇交流，也結合用戶經營，提供遠傳和遠傳friDay影音用戶優先購票福利，更搭配遠傳friDay影音優惠方案，讓用戶只需訂閱指定方案便可獲得見面會門票。

遠傳總經理井琪為表達對演員及合作夥伴的重視，近年推動以投代購、扶植本土內容不遺餘力，特與被譽為「偶像劇教母」的遠傳子公司米神國際董事長柴智屏現身會場，柴智屏也以資深專業製作人的立場表示，未來如果有合適機會，希望能與崔振赫演員合作，應用《青春18x2通往有你的旅程》成功的跨國合製經驗，提升未來台韓合作內容的品質與行銷表現。

除了投資INFINITE與鄭容和等韓籍藝人的演出外，遠傳表示，進男投資多項本土展覽與演出，包括2023年的「City Flow音樂節」聚集了黃韻玲、娃娃金智娟、馬念先、脫拉庫等40組音樂人接力開唱，兩天吸引了超過6,000人次參加，為台北流行音樂中心寫下歷史新頁；同年遠傳亦投資主辦YouTube當時全球歌曲播放量第一的BABY SHARK登台特展，台北、台中兩場吸引逾9萬人參觀。

遠傳強調，積極拓展娛樂版圖，也透過與行銷夥伴合作，提供用戶優先購票或折扣優惠，如近期推出郭富城與鄭伊健演唱會優惠購票活動。過往合作藝人也相當廣泛包含《模範計程車》男主角李帝勳、「少女時代」成員潤娥、韓國演員丁海寅、紅髮艾德、歌手鄭中基和羅志祥等，致力回饋用戶、提高滿意度。

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