友達轉投資虹彩光電以全彩膽固醇液晶電子紙技術 助力智慧醫院推動ESG

友達（2409）轉投資的膽固醇液晶技術領導廠虹彩光電攜手牛耳國際生技、互聯網節能方案商綠創新科技，以全彩膽固醇液晶電子紙技術合作跨入智慧醫療領域，成功協助醫療院所達到節能目標，擔任助力邁向智慧醫療的最佳後盾。

虹彩光電聯手牛耳國際生技等協助廠共同歡慶臺中榮總42周年慶，以全彩膽固醇液晶電子紙技術助力智慧醫院推動 ESG 節能。

這項合作案是採用虹彩光電最新「膽固醇」技術開發新一代27.6吋彩色電子紙，並首度發表應用於臺中榮民總醫院42周年院慶活動。新一代27.6吋彩色電子紙具備支援高飽和度全彩、1 秒低延遲更新時間、簡易彈性操控介面，以及避免無線網路干擾等創新技術，為新一代大尺寸彩色電子紙樹立新高標。相較於傳統技術，膽固醇液晶在大尺寸應用中有更明顯的優勢，不僅在任何光線環境下都能呈現出清晰明亮的影像，全彩的顯示能力與快速刷新率，特別適合需要動態顯示的場景。

臺中榮民總醫院陳適安院長在42周年院慶活動中表示，臺中榮總近期獲評選為美國《新聞周刊》雜誌 2025 年全球百大智慧醫院，也是台灣第一所進入全球百大醫院。臺中榮總致力發展數位尖端設備，將資源數位化，於42周年院慶活動全面導入虹彩光電與牛耳生技合作之最新「膽固醇」技術開發新一代27.6吋彩色電子紙及無紙化報到系統，研討會全面運用E化報到設備、彩色電子紙看板，中榮領先全亞洲在國際研討會上首度使用彩色電子紙排程及講桌螢幕設備，達成全面無紙化目標，不只達到數位轉型，更符合國家ESG節能減碳政策，可做為醫界典範。