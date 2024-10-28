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研調：三星手機擴大印度製造 供應鏈逐步完善

中央社／ 台北28日電
三星顯著提升印度製造能力。(路透)
三星顯著提升印度製造能力。(路透)

研調機構DIGITIMES發布調查報告指出，三星自2007年以來，逐步擴大其印度諾伊達廠的生產線，從家電製造轉型為智慧手機組裝重鎮；隨著2017年擴廠完成，諾伊達廠進一步吸引韓系供應鏈進駐，顯著提升印度製造能力。

DIGITIMES表示，2024年印度製三星手機出口至歐洲及中亞市場的中高階機型顯著成長，並帶動周邊配件印度本地化的比例上升，反映出印度供應鏈生態系的逐漸完善。同時，受惠於印度高關稅及PLI（生產激勵計畫）補貼政策的支持，南亞多國效仿印度關稅政策，促使國際品牌進行在地組裝。其中，巴基斯坦和孟加拉加入三星委託生產計畫。

DIGITIMES分析師周延指出，三星電子印度諾伊達廠（Samsung India Electronics Private Limited Noida）於1996年成立，並自2007年起逐步從家電組裝轉向功能型手機組裝，如今以智慧型手機為主要業務。

周延表示，三星諾伊達廠於2017年擴廠後，帶動韓系上游供應商在當地設廠，逐步強化印度供應鏈。至2024年，印度製造的三星智慧型手機出口擴展，手機及周邊配件本地化比例逐漸提升，顯示三星印度供應鏈體系日趨完善。

在機型方面，周延表示，三星諾伊達廠於2023年實現低中階A與M系列、旗艦S系列、摺疊系列等全機型於印度組裝後，於2024年仍繼續保持三星品牌智慧型手機全系列機型，在印度組裝製造供應印度市場。

周延觀察，三星諾伊達廠產能有擴大跡象，在2023年時，僅有少量S系列旗艦機出口至中東地區，至2024年，已有更多的如Galaxy S24 Ultra、A系列等中高階智慧型手機擴大出口至歐洲市場，手機附贈配件如充電線、電源供應器等也在印度製造，這些跡象皆反映出印度三星供應鏈逐漸完善及擴充。

另一方面，隨著印度政府自2014年起實施高關稅及補貼政策，推動「印度製造（Made In India）」計畫，許多南亞鄰國也開始效法印度，透過徵收手機整機關稅等政策，促使國際品牌在當地製造。

周延指出，巴基斯坦自2018年以來逐步推動類似印度的產業政策，促進本地製造。三星於2021年與巴基斯坦EMS業者Lucky Motor簽訂代工組裝協議；2024年，Galaxy S23 FE 5G、S24系列和摺疊機等中高階機型開始在巴基斯坦組裝。三星自2024年起委託孟加拉當地EMS業者生產低階智慧型手機，但生產量相對有限，周邊配件供應鏈也較為薄弱。

印度 智慧型手機

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