緯創竹北新廠將完工！總座林建勳揭：最快年底入駐

代工大廠緯創（3231）於竹北AI智慧園區興建的「全球營運總部」即將完工！有內部員工向《經濟日報》記者透露，新竹廠區26日在六福村舉辦「家庭日」活動，除邀請肩負「高毛利AI伺服器基板及系統組裝」重任的兩個廠區千名同仁攜家帶眷同樂，總經理林建勳也在墨西哥廠區總經理賴育民、全球製造總經理賴志忠兩位高管的陪同下現身，並宣布「新總部即將落成、團隊最快年底入駐竹北AI智慧園區」消息一出、立刻引發市場熱議。

據悉，緯創北區（含內湖總部）年度「家庭日」已於10月5日在萬里白宮行館辦理，主題訂為「海洋FUN水樂園」，並找來旺福樂團、張若凡、金曲樂團「告五人」等好歌喉到場助陣；而新竹廠區（湖口廠區、竹科新安廠區）做為集團最重要的「高毛利AI伺服器基板」供應主力，也絕不缺席，團隊26日特地選在知名主題遊樂園六福村內舉辦家庭日活動，主題則應景的訂為「HappyHalloGreen 碳索樂園」，吸引同仁攜家帶眷到場參與。

事實上，這次緯創「新竹廠區家庭日」除了安排一系列名為「減碳保衛戰」的活動，提供同仁及家屬攜手參與挑戰，遊戲設計圍繞著「節能減碳」這一大主軸，關卡包括「綠能發電（積點活動）」、「舊鞋救命回收計畫」、「減碳有一套（套圈圈）」等，只要完成其中兩關，便可獲得「50點」現金抵換積分，可直接在園內消費使用折抵。而現場除了令人期待的現金大獎，還有包括「星巴克兌換券」等好禮，都以抽獎方式陸續送給與會同仁。

對此，緯創「新竹廠區家庭日」還特地找來「金曲歌王」蕭煌奇、以及饒舌音樂天團玖壹壹接力開唱，其中，身為金曲常勝軍的盲人歌手蕭煌奇，除了為現場眾人帶來他出道時的歌曲《你是我的眼》之外，還帶來感人的《阿嬤的話》、《只能勇敢》、《好好先生》等名曲，瞬間吸引四周路過的民眾，聽到忘神、不禁聚集到緯創活動中舞台旁，與緯創同仁一同駐足聽歌，也讓這次新竹廠家庭日盛況空前。