快訊

算力即國力…量子運算將成下一代科技爭霸戰

又是未成人犯案！桃園女童白天遭強擄 狂喊「救我」17秒無人發現

MLB／大谷翔平左肩傷勢無礙G3可望出賽 「今天狀況已經好到嚇人」

緯創竹北新廠將完工！總座林建勳揭：最快年底入駐

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創新竹廠區家庭日。內部員工／提供
緯創新竹廠區家庭日。內部員工／提供

代工大廠緯創（3231）於竹北AI智慧園區興建的「全球營運總部」即將完工！有內部員工向《經濟日報》記者透露，新竹廠區26日在六福村舉辦「家庭日」活動，除邀請肩負「高毛利AI伺服器基板及系統組裝」重任的兩個廠區千名同仁攜家帶眷同樂，總經理林建勳也在墨西哥廠區總經理賴育民、全球製造總經理賴志忠兩位高管的陪同下現身，並宣布「新總部即將落成、團隊最快年底入駐竹北AI智慧園區」消息一出、立刻引發市場熱議。

據悉，緯創北區（含內湖總部）年度「家庭日」已於10月5日在萬里白宮行館辦理，主題訂為「海洋FUN水樂園」，並找來旺福樂團、張若凡、金曲樂團「告五人」等好歌喉到場助陣；而新竹廠區（湖口廠區、竹科新安廠區）做為集團最重要的「高毛利AI伺服器基板」供應主力，也絕不缺席，團隊26日特地選在知名主題遊樂園六福村內舉辦家庭日活動，主題則應景的訂為「HappyHalloGreen 碳索樂園」，吸引同仁攜家帶眷到場參與。

事實上，這次緯創「新竹廠區家庭日」除了安排一系列名為「減碳保衛戰」的活動，提供同仁及家屬攜手參與挑戰，遊戲設計圍繞著「節能減碳」這一大主軸，關卡包括「綠能發電（積點活動）」、「舊鞋救命回收計畫」、「減碳有一套（套圈圈）」等，只要完成其中兩關，便可獲得「50點」現金抵換積分，可直接在園內消費使用折抵。而現場除了令人期待的現金大獎，還有包括「星巴克兌換券」等好禮，都以抽獎方式陸續送給與會同仁。

對此，緯創「新竹廠區家庭日」還特地找來「金曲歌王」蕭煌奇、以及饒舌音樂天團玖壹壹接力開唱，其中，身為金曲常勝軍的盲人歌手蕭煌奇，除了為現場眾人帶來他出道時的歌曲《你是我的眼》之外，還帶來感人的《阿嬤的話》、《只能勇敢》、《好好先生》等名曲，瞬間吸引四周路過的民眾，聽到忘神、不禁聚集到緯創活動中舞台旁，與緯創同仁一同駐足聽歌，也讓這次新竹廠家庭日盛況空前。

內部同仁透露，這次家庭日很難得看到好天氣，雖然活動前一天新竹的天氣不太理想，除了不時颳起陣陣強風、整天更都下著大雨，不過幸好老天有賞臉、來到家庭日就順利放晴了，整天都維持涼爽、不悶熱的好天氣，而當天適逢萬聖節，剛好遇上六福村「驚魂墓碑鎮」園內除了緯創的同仁外，也湧現大批前來踩點的遊客，讓整個主題樂園瞬間變得人山人海，自己這十年來都未曾見過遊樂園變得這麼滿。

左起緯創墨西哥廠區總經理賴育民、緯創總經理林建勳、緯創全球製造總經理賴志忠。內部員工／提供
左起緯創墨西哥廠區總經理賴育民、緯創總經理林建勳、緯創全球製造總經理賴志忠。內部員工／提供
緯創新竹廠區家庭日邀請蕭煌奇助陣。內部員工／提供
緯創新竹廠區家庭日邀請蕭煌奇助陣。內部員工／提供
緯創總座林建勳親揭全球營運總部即將登場。內部員工／提供
緯創總座林建勳親揭全球營運總部即將登場。內部員工／提供

AI 緯創

延伸閱讀

緯創、英業達 衝刺電動車

全民權證／緯創 二檔強強滾

金曲歌王錄影被爆出性幻想對象！硬是要他當眾摸下去

蕭煌奇尺度大開！爆戴愛玲「很喜歡含」嚇壞眾人

相關新聞

緯謙搶雲服務商機 3大 AI 應用解方助台廠化解「2危機」

代工大廠緯創（3231）旗下創新雲端服務供應商緯謙，近年憑藉自研「雲端應用解決方案」協助各企業夥伴完成上雲任務，不斷在市...

算力即國力…量子運算 將成下一代科技爭霸戰

愛因斯坦曾說，我思考量子力學的時間百倍於廣義相對論，但依然不明白。物理學家費曼（R．Feynman）在「The Character of Physical Law」（台灣譯為「物理之美」）一書中說，「我想我可以有把握地講，沒有人懂量子力學。」時至今日，AI（人工智慧）、半導體已成為各國戰略物資，美中貿易戰毫無停歇跡象，下一代科技爭霸戰，已延燒至量子技術的突圍與追趕。

台積電AI晶片流入華為 圖解陸企「算能」扮演什麼角色

路透報導，中國大陸科技巨頭華為的人工智慧（AI）處理器被發現使用台積電晶片後，台積電停止向陸晶片開發商算能科技供貨。根據2019年美中科技戰後的美國法規，華為應無法取得台積電晶片。美國商務部表示，已獲悉出口管制規定可能遭違反...

TV面板爆追單 雙虎笑了

中國大陸「以舊換新」補貼政策本季發威，加上面板廠節制產出管控奏效，以及雙11等節慶促銷旺季備貨等三大動能助攻，電視品牌整...

聯發科新5G晶片賣到缺貨「天璣9400」獲陸手機廠追捧

聯發科最新5G旗艦晶片「天璣9400」傳出大陸品牌客戶導入優於預期，本月初問世以來不到一個月就出現供應短缺，聯發科為此擴...

搭載「地表最強AI晶片」市場搶翻 鴻海伺服器爆單

搭載輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200的AI伺服器近期陸續出貨，微軟、Meta等雲端服務大廠（CSP）不僅積極導入GB200，並擴大搶買升級版的更高規NVL72機櫃，鴻海為GB200 NVL72機櫃獨家供應商，近期訂單塞爆，伺服器業務大爆發。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。