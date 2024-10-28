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緯謙搶雲服務商機 3大 AI 應用解方助台廠化解「2危機」

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯謙綜合性工業部總監吳浩志。緯謙／提供
緯謙綜合性工業部總監吳浩志。緯謙／提供

代工大廠緯創（3231）旗下創新雲端服務供應商緯謙，近年憑藉自研「雲端應用解決方案」協助各企業夥伴完成上雲任務，不斷在市場建立良好口碑；而緯謙綜合性工業部總監吳浩志近日現身「智慧工廠論壇」，並以「從數據到決策，AI驅動智慧製造」為題，大方向台下分享，緯謙自研三大「雲端應用解方」，是如何助製造業客戶逐步的落實「智慧製造」目標。

據了解，這場「智慧工廠論壇」主要以「新製造視野」為核心，聚焦如何透過前沿科技，優化製造運營，探索產業升級轉型的最佳實踐，而緯謙作為知名代工廠緯創旗下專門提供各種「基於公有雲平台與混合雲架構的應用解決方案」的子公司，這次緯謙分享的內容，主要以：「製造業數據分析及AI導入」為主、而在說明製造業的近況後，吳浩志也實際介紹目前已獲採用的「實際案例」吸引市場目光聚焦。

主辦單位坦言，當前全球政經環境瞬息萬變，供應鏈面臨的挑戰也不斷變化，也導致台廠頻繁遭到各種難題衝擊，其中包括「長鏈化為短鏈」、「全球化變成區域與在地化」等考驗。主辦方提醒，此時產業界若無法透過智慧系統及自動化，進行數位轉型、升級， 恐將在產業變化的浪潮中進退失據，而論壇找來多家大廠、以「新製造視野」為核心，聚焦如何透過前沿科技， 優化製造運營，將助大廠探索產業升級轉型的最佳實踐。

緯謙多年來持續以「多雲服務」為基礎，提供客戶從環境評估、建置諮詢、架構規劃到技術轉移等一站式雲端整合方案。並以 Cloud、AI、Data 為核心，為企業打造智慧製造、智慧醫療、智慧零售/政府及AI應用，引領產業實現高效轉型。而吳浩志特地於演講中，分享已獲製造業客戶採用、且涵蓋「參數優化、智慧排程及影像辨識」等三大多元應用的AI應用案例，也讓市場看到緯謙在「AI驅動智慧製造領域」的軟實力。

緯謙綜合性工業部總監吳浩志。記者吳康瑋／攝影
緯謙綜合性工業部總監吳浩志。記者吳康瑋／攝影

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