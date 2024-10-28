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搭載「地表最強AI晶片」市場搶翻 鴻海伺服器爆單

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。（路透）
鴻海。（路透）

搭載輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200的AI伺服器近期陸續出貨，微軟、Meta等雲端服務大廠（CSP）不僅積極導入GB200，並擴大搶買升級版的更高規NVL72機櫃，鴻海（2317）為GB200 NVL72機櫃獨家供應商，近期訂單塞爆，伺服器業務大爆發。

鴻海一向不評論客戶與單一產品。鴻海董事長劉揚偉先前指出，現在AI伺服器需求如同大客戶形容，是「非常瘋狂」的狀況，鴻海會相應調整產能來支應其需求。

鴻海GB200訂單塞爆 圖／經濟日報提供
鴻海GB200訂單塞爆 圖／經濟日報提供

法人指出，GB200 NVL72機櫃平均單價（ASP）約300萬美元（約新台幣9,600萬元），較NVL36機櫃平均售價180萬美元（約新台幣5,760萬元）高逾66%，鴻海NVL72機櫃訂單湧進，對營收、獲利都有顯著助力。

據悉，輝達原本規劃GB200依串聯的CUP與GPU數量，分為NVL36與NVL72兩種機櫃，以NVL72為最高等級。原本業界認為，NVL36性價比就很不錯，出貨量看俏，惟近期卻出現CSP大咖擴大搶買NVL72機櫃的趨勢，甚至把NVL36逐步打入冷宮。

引領這波採購由NVL36轉向大舉採買NVL72機櫃的CSP大廠，包括原本就是NVL72最大買家的微軟，如今包括Meta、亞馬遜AWS等也加入。

供應鏈人士分析，CSP由NVL36轉向大舉採買NVL72機櫃，規格升級可以帶來更大效能，只要電力供應充足，且資料中心基礎設施可以容納，現在客戶端採購NVL36架構的意願普遍不高，NVL72儼然成為主流，鴻海為NVL72獨家供應商，接單爆滿。

因應美系CSP客戶對GB200 AI伺服器強勁需求，鴻海墨西哥廠具就近供應優勢，將躍升為第二大營收來源。

據悉，鴻海先前透露規劃在墨西哥打造全球最大的GB200伺服器生產基地，就是因為GB200 NVL72伺服器機櫃訂單強勁。劉揚偉之前指出，該工廠產能「非常巨大」，惟細節不便多談。

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