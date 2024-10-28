鴻海垂直整合...大優勢

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）集團高度垂直整合，是擴大承接輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器訂單最大優勢，鴻海一路從晶片模組、組裝、散熱、電源、各式水路連接器、大電流電纜與連接器，到機櫃等幾乎全部可以自製，品質、速度與效率都能滿足輝達要求，自然成為輝達第一大供應商。

供應鏈表示，除了高度垂直整合的優勢之外，鴻海集團為輝達砸下大錢投入AI伺服器早期研發，雙方早在2017年前就合作第一代AI伺服器，一路到目前的GB200，合作關係既深且遠，而且在AI伺服器還沒有大量應用之前，鴻海就花了很多錢，其雄厚的資金實力與精準的眼光，在當下AI應用爆發之際邁入甜美的收成期。鴻海董事長劉揚偉認為，集團高度垂直整合優勢，是客戶與我們密切合作的因素之一。以GB200為例，除了GPU與CPU之外，鴻海可提供的零組件在80%至90%左右。

AI 輝達 鴻海

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