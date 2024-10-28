CSP廠7,680億狂蓋資料中心 廣達、緯創等營運吞補丸
全球主要雲端服務供應商（CSP）近期紛紛宣布砸重金蓋AI資料中心，包括亞馬遜AWS、微軟、Google、甲骨文等四家廠商最新揭露的投資額合計高達逾240億美元（逾新台幣7,680億元），催動新一波AI伺服器建設狂潮席捲全球，鴻海為全球AI伺服器組裝霸主，受惠最大，廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）也跟著吃香喝辣。
法人指出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳高呼客戶「需求很瘋狂」，後續包括台積電、鴻海兩大科技巨頭也公開證實「AI需求是真的」，從國際主要CSP大舉投資AI伺服器中心來看，這波AI伺服器大商機才剛剛開始。
AI熱潮推動運算需求暴增，各大CSP廠馬不停蹄，競相擴大資料中心數量與覆蓋地區，投資興建AI資料中心的相關計畫遍地開花。
微軟宣布，未來三年將在墨西哥投資額外的13億美元，提供更多AI與雲端資料中心相關基礎建設及AI國家技能計畫等。除墨西哥外，微軟未來兩年也將在義大利擴大投資43億歐元（約48億美元），以強化AI與雲端基礎設施。
甲骨文規劃投資65億美元，在馬來西亞當地打造一座雲端園區，協助當地透過AI實現現代化與創新，甲骨文投資馬來西亞的規模也是迄今數一數二大，超越去年亞馬遜AWS宣布投資的62億美元。
亞馬遜AWS則計畫五年內，斥資80億英鎊（約104億美元），在英國建設雲端資料中心。
Google預計投資10億美元，在泰國建設資料中心，強化東南亞雲端運算和AI基礎設施，在泰國的資料中心將支援Google的AI服務，包括搜尋引擎、地圖服務和工作空間等。
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