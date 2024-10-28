CSP廠7,680億狂蓋資料中心 廣達、緯創等營運吞補丸

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
全球主要雲端服務供應商（CSP）近期紛紛宣布砸重金蓋AI資料中心。（路透）
全球主要雲端服務供應商（CSP）近期紛紛宣布砸重金蓋AI資料中心。（路透）

全球主要雲端服務供應商（CSP）近期紛紛宣布砸重金蓋AI資料中心，包括亞馬遜AWS、微軟、Google、甲骨文等四家廠商最新揭露的投資額合計高達逾240億美元（逾新台幣7,680億元），催動新一波AI伺服器建設狂潮席捲全球，鴻海為全球AI伺服器組裝霸主，受惠最大，廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）也跟著吃香喝辣。

法人指出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳高呼客戶「需求很瘋狂」，後續包括台積電、鴻海兩大科技巨頭也公開證實「AI需求是真的」，從國際主要CSP大舉投資AI伺服器中心來看，這波AI伺服器大商機才剛剛開始。

AI熱潮推動運算需求暴增，各大CSP廠馬不停蹄，競相擴大資料中心數量與覆蓋地區，投資興建AI資料中心的相關計畫遍地開花。

微軟宣布，未來三年將在墨西哥投資額外的13億美元，提供更多AI與雲端資料中心相關基礎建設及AI國家技能計畫等。除墨西哥外，微軟未來兩年也將在義大利擴大投資43億歐元（約48億美元），以強化AI與雲端基礎設施。

甲骨文規劃投資65億美元，在馬來西亞當地打造一座雲端園區，協助當地透過AI實現現代化與創新，甲骨文投資馬來西亞的規模也是迄今數一數二大，超越去年亞馬遜AWS宣布投資的62億美元。

亞馬遜AWS則計畫五年內，斥資80億英鎊（約104億美元），在英國建設雲端資料中心。

Google預計投資10億美元，在泰國建設資料中心，強化東南亞雲端運算和AI基礎設施，在泰國的資料中心將支援Google的AI服務，包括搜尋引擎、地圖服務和工作空間等。

AI

延伸閱讀

輝達、台積電都在做！「這能力」成AI時代生存關鍵

美科技財報概念股 鴻海、廣達、緯創等備受矚目

輝達在印度算力較1年前增20倍！黃仁勳：善用AI贏得更多工作機會

黃仁勳出席聯想科技大會 揭示希望實現「超人類的生產力」

相關新聞

搭載「地表最強AI晶片」市場搶翻 鴻海伺服器爆單

搭載輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200的AI伺服器近期陸續出貨，微軟、Meta等雲端服務大廠（CSP）不...

聯發科新5G晶片賣到缺貨「天璣9400」獲陸手機廠追捧

聯發科最新5G旗艦晶片「天璣9400」傳出大陸品牌客戶導入優於預期，本月初問世以來不到一個月就出現供應短缺，聯發科為此擴...

TV面板爆追單 雙虎笑了

中國大陸「以舊換新」補貼政策本季發威，加上面板廠節制產出管控奏效，以及雙11等節慶促銷旺季備貨等三大動能助攻，電視品牌整...

三星採購大尺寸面板 群創、友達出貨添動能

全球電視品牌龍頭三星領頭拉升大尺寸電視銷售量，為面板出貨提供龐大出海口，由於三星已不自製LCD面板，在大尺寸電視銷售大增...

CSP廠7,680億狂蓋資料中心 廣達、緯創等營運吞補丸

全球主要雲端服務供應商（CSP）近期紛紛宣布砸重金蓋AI資料中心，包括亞馬遜AWS、微軟、Google、甲骨文等四家廠商...

鴻海垂直整合...大優勢

鴻海集團高度垂直整合，是擴大承接輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器訂單最大優勢，鴻海一路從晶片模組、組裝、散熱、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。