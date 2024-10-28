三星採購大尺寸面板 群創、友達出貨添動能

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

全球電視品牌龍頭三星領頭拉升大尺寸電視銷售量，為面板出貨提供龐大出海口，由於三星已不自製LCD面板，在大尺寸電視銷售大增激勵下，同步擴大對群創（3481）、友達（2409）等台灣面板廠採購，成為挹注面板雙虎出貨另一大動能。

根據三星公布的數據，今年前三季80吋以上超大電視寫下銷售成長15%的熱銷成績單，顯示全球電視往大型化發展，消費者用實際採購行動來按讚。

法人指出，友達和群創早已不在中低電視面板市場拚量，轉而攻高階電視面板市場，並且在85吋等超大面板出貨量均穩居前茅。就三星電視產品出貨組合來看，今年前三季電視銷售75吋以上機型占總銷量的45%，其中80吋以上機型占21%。

尤其是90吋機型銷售成長率高達50%，買氣強勁爆增，顯示超大電視已在電視市場崛起和普及，可有效消耗面板產能。

由於三星已不再自行生產LCD面板，因應其擴大大尺寸電視銷售策略，勢必加大委外採購力道與採購面積，友達、群創為三星主要採購大尺寸LCD面板來源，三星約LCD四成外購來自台灣，挹注雙虎出貨動能。

根據面板專業研調機構Omdia統計，三星由於電視品牌出貨量大，一向是外購LCD電視面板大戶，年採購量約5,000萬片，依採購數量依序為：華星光電、京東方、惠科、和友達及群創。

LCD 三星 電視面板

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