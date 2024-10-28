TV面板爆追單 雙虎笑了

中國大陸「以舊換新」補貼政策本季發威，加上面板廠節制產出管控奏效，以及雙11等節慶促銷旺季備貨等三大動能助攻，電視品牌整機廠近期啟動面板追單潮，第一波追加量高達逾300萬片，後續持續增量可期，使得現階段面板市況優於預期，明年首季也樂觀，甚至可望漲價，群創、友達都將受惠。

群創、友達本周邁入財報周，群創明（29）日率先登場，友達本周四（31日）接棒，面板雙虎目前都處於法說會前緘默期。法人認為，隨著電視品牌廠啟動面板追單潮，為雙虎法說會開啟好兆頭，可望捎來正面消息。

面板業內人士指出，中國大陸官方為刺激內需經濟，實施「以舊換新」補貼政策，成功促使當地電視需求大反彈，中國大陸電視製造商也因此提高本季LCD面板採購量。

根據蘇寧易購公布的數據顯示，十一連假前幾天，一、二級能效電視銷售額就繳出年增超過100%的好成績。電視整機廠單季即擴大加碼採購300萬片面板，成功讓第4季電視面板報價全面止跌。

面板專業研調機構Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益亦證實，原先預期10月電視面板報價將續跌，從電視整機廠加碼採購、面板廠加緊趕工生產的現況，本季報價走勢將優於預期，至少會有持平表現，主要生產大尺寸電視面板的群創及友達均可望受惠。

謝勤益表示，這波「以舊換新」補貼15%至20%價格的政策，的確發揮刺激需求的效果，大陸電視整機品牌紛紛「加單」採購，且整體電視銷售尺寸也大幅放大，從55吋、65吋、75吋及85吋甚至到100吋的超大尺寸電視都可見到買氣強勁，效益十分明顯。

謝勤益說，整體來看，本季電視面板市況要比第3季好很多，群創、友達同步受惠，預期明年中國大陸還會持續有補貼政策，明年首季電視面板應該會漲價。