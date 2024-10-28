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聯發科新5G晶片賣到缺貨「天璣9400」獲陸手機廠追捧

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
聯發科最新5G旗艦晶片「天璣9400」傳出大陸品牌客戶導入優於預期。聯合報系資料照
聯發科最新5G旗艦晶片「天璣9400」傳出大陸品牌客戶導入優於預期。聯合報系資料照

聯發科（2454）最新5G旗艦晶片「天璣9400」傳出大陸品牌客戶導入優於預期，本月初問世以來不到一個月就出現供應短缺，聯發科為此擴大在台積電3奈米投片力道。

聯發科將於本周三（30日）舉行法說會，現正處於法說會前緘默期。法人指出，天璣9400銷售動態勢必是法說會上焦點，若因客戶端需求暢旺而擴大投片，不僅助益聯發科本季出貨有望優於預期且訂單能見度持續延伸，也讓台積電先進製程產能持續熱轉。

聯發科天璣9400以台積電3奈米製程生產，主打更強的效能與更低的功耗，能進行更強的生成式AI應用，相較於上一代旗艦晶片天璣9300，天璣9400單核性能提升35%、多核性能提升28%。

聯發科天璣9400概要 圖／經濟日報提供
聯發科天璣9400概要 圖／經濟日報提供

此外，天璣9400採用台積電第二代3奈米製程，使其功耗較前一代降低40%，讓使用者能享有更長的電池續航時間。

惟據了解，先前大陸消費性電子買氣疲弱，聯發科謹慎投片。隨著天璣9400陸續獲得OPPO、vivo及小米等大陸手機品牌廠大筆訂單，且拉貨動能優於預期，加上高通傳出面臨安謀（Arm）專利授權費訴訟爭議，使得天璣9400出貨銷售動能大增，傳出供應短缺，聯發科為此開始擴大投片動能，以因應客戶龐大需求。

法人指出，聯發科天璣9400平均單價（ASP）約落在150美元左右，明顯低於高通新款5G旗艦晶片「驍龍 8 Elite」的200美元，具性價比優勢，使得大陸OEM廠對天璣9400需求強勁。隨著天璣9400熱銷，有機會帶動聯發科第4季業績繳出淡季不淡的成績單。

就營運實績來看，聯發科先前預估，第3季合併營收落在1,235億元至1,324億元，約季減3％至季增4％，實際公告業績數據為1,318.14億元，落在財測中高區間，季增3.6％。

台積電 聯發科

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