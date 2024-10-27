輝達、台積電都在做！「這能力」成AI時代生存關鍵

摘要 1.我們正在進入一個「價值延伸」的時代，台灣中小企業必須透過策略聯盟、異業合作來轉型，提供產品本身以外的服務，否則將很容易被淘汰。 2.輝達提供完整的AI服務，而非單純賣晶片，市值21日突破3.5兆美元，已超越微軟、僅次於蘋果，還有上升空間。 3.台積電則透過CoWoS服務跨入封裝領域，特斯拉開始轉型為電動車「服務公司」，它們都是大企業延伸價值鏈的示範。

我們正在進入一個「價值延伸」時代，每一個企業都要擴張自身價值，整合不同的價值鏈環節。即使是小企業，也必須以「虛擬整合」的方式和別人策略聯盟合作，提供整體解決方案，不再只是賣產品。單一零件組製造商，很容易就被淘汰。

輝達不只賣晶片，還提供完整的AI服務

全球最大企業已開始整合、創造價值。最明顯的是輝達，輝達市值21日首度突破3.5兆美元，已超越微軟、僅次於蘋果，還有進一步上升趨勢。輝達成功的主要原因在於，不僅賣晶片，還提供與AI基礎設施有關的服務，也就是黃仁勳所稱的「AI代工」。

輝達建立極高的競爭門檻，不僅提供AI晶片，還搭配獨家軟體平台CUDA提供NIM（輝達微服務），協助各產業快速利用晶片發展獨特的AI應用，為企業賦能。同時，黃仁勳力推機器人，以機器人連結線上AI與實體世界的AI。

台積電跨入CoWoS，改變傳統晶圓代工模式

另一個延伸價值服務鏈的代表是台積電。台積電最近跨入封裝領域，提出熱門的CoWoS封裝服務。過去，這屬於封裝大廠如日月光的領域，但現在台積電從晶圓製造端整合封裝，提供客戶更高的價值，逐漸改變傳統晶圓代工的模式，帶動台積電股價大漲。

現在晶片技術越來越先進，以往把所有功能做在單一晶片裡；新趨勢是把不同功能的晶片整合在一起，進行「異質整合」，也有人將其稱為「小晶片」（Chiplet）。這就像三明治一樣，把不同晶片疊在一起，彼此功能互補，提供更高效能，也突破技術瓶頸。

特斯拉正在轉型，不再只是電動車製造公司

近期另一個價值延伸的個案是特斯拉。今年特斯拉股價大漲、大跌數次，是因為馬斯克正在推動典範轉移，把特斯拉從一家純「電動車製造公司」，轉型為「電動車服務公司」。

最近特斯拉推出「無人計程車」（Cybercab），計畫打造自動運輸系統，電動車主可藉出租服務來賺錢，未來不一定人人都要擁有車。

但值得注意的是，特斯拉無人計程車新聞宣布後，特斯拉股價大跌8%，主要原因是沒有說清楚服務具體細節。因此光有願景不夠，還要有執行計畫。

台灣產業以中小企業居多，並非每家都有能力進行產業整合，因此策略聯盟、異業合作、資源互補相當重要。這是一種心態轉變，台灣企業如果不能快速調整商業模式，未來IT優勢可能會逐漸被取代。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文輝達、台積電都在做！「這能力」成AI時代生存關鍵》