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南部規模4.9有感地震 南科：台南、嘉義、高雄園區營運正常

中央社／ 台北27日電
南部科學園區。圖／南科管理局提供
南部科學園區。圖／南科管理局提供

南部地區今天下午發生有感地震，國科會南部科學園區管理局表示，台南（含嘉義）、高雄園區沒有受影響，營運正常。

根據中央氣象署最新資訊，今天下午2時56分發生芮氏規模4.9地震，地震深度5公里，震央位於嘉義縣政府東方21.3公里（位於嘉義縣中埔鄉），最大震度嘉義市、嘉義縣、台南市4級。

地震發生後，氣象署發布災防告警訊息（國家級警報），南部地區發生顯著有感地震，提醒民眾慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。

南科 地震

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