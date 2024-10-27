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特斯拉釋放ASP下滑訊號 市場對汽車零組件評價維持順勢操作

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

Tesla（特斯拉）公布第3季財報，獲利、展望等表現優於市場預期，不過，法人機構表示，Tesla車輛ASP下降，且壓縮車輛生產成本，將對零組件廠商營運造成壓力，因此，維持汽車零組件族群投資評等為順勢操作。

分析師指出，在Tesla第3季財報中，若單以汽車部門來看，第3季營收季增0.69%、年增1.9%，與去年同期相比，正面影響因素包含交車量提升、能源、儲存、服務業務及其他領域成長、FSD收入提升、信貸收入增加，而Model S／3／X／Y的APS 下降則帶來負面影響。

Tesla先前已預測2024年銷售量的成長速度可能會明顯放緩，本次法說會表示2024年交車量將小幅增長，並計畫於明年上半年開始生產更低價的電動車款。但Tesla仍將持續面臨電動車市場需求成長放緩、中國電動車競爭加劇影響。

其中，中國電動車競爭加劇，比亞迪第3季新能源車銷售量達113.49萬輛、年增37.7% ，當中純電動車約44.3萬輛、年增2.7%，插電式混合動力車約68.6萬輛、年增75.6%；理想汽車第3季交付量15.2萬輛，年增45.4%；蔚來汽車交付量6.1萬輛，年增11.6%；小鵬汽車交付量4.6萬輛，年增16%；而華為、小米等科技大廠皆推出電動車款。雖Tesla銷量恢復年增，但與其它中國電動車廠銷售年增相比，表現仍相對偏弱。

分析師指出，Tesla第3季財報，雖營收表現低於預期，但受惠於獲利率提升，整體獲利表現優於市場預期，但車輛ASP下降，且壓縮車輛生產成本，將對零組件廠商營運造成壓力，對台股汽車零組件族群維持順勢操作的排法。

Tesla 電動車

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