特斯拉釋放ASP下滑訊號 市場對汽車零組件評價維持順勢操作
Tesla（特斯拉）公布第3季財報，獲利、展望等表現優於市場預期，不過，法人機構表示，Tesla車輛ASP下降，且壓縮車輛生產成本，將對零組件廠商營運造成壓力，因此，維持汽車零組件族群投資評等為順勢操作。
分析師指出，在Tesla第3季財報中，若單以汽車部門來看，第3季營收季增0.69%、年增1.9%，與去年同期相比，正面影響因素包含交車量提升、能源、儲存、服務業務及其他領域成長、FSD收入提升、信貸收入增加，而Model S／3／X／Y的APS 下降則帶來負面影響。
Tesla先前已預測2024年銷售量的成長速度可能會明顯放緩，本次法說會表示2024年交車量將小幅增長，並計畫於明年上半年開始生產更低價的電動車款。但Tesla仍將持續面臨電動車市場需求成長放緩、中國電動車競爭加劇影響。
其中，中國電動車競爭加劇，比亞迪第3季新能源車銷售量達113.49萬輛、年增37.7% ，當中純電動車約44.3萬輛、年增2.7%，插電式混合動力車約68.6萬輛、年增75.6%；理想汽車第3季交付量15.2萬輛，年增45.4%；蔚來汽車交付量6.1萬輛，年增11.6%；小鵬汽車交付量4.6萬輛，年增16%；而華為、小米等科技大廠皆推出電動車款。雖Tesla銷量恢復年增，但與其它中國電動車廠銷售年增相比，表現仍相對偏弱。
分析師指出，Tesla第3季財報，雖營收表現低於預期，但受惠於獲利率提升，整體獲利表現優於市場預期，但車輛ASP下降，且壓縮車輛生產成本，將對零組件廠商營運造成壓力，對台股汽車零組件族群維持順勢操作的排法。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPhone充電到幾％最好？ 專家教妙招讓電池續航力大增變「自由電量」
📢 LINE免費貼圖8款來了！熊大兔兔超萌爆擊 這款1＋1下載「終身免費」
📢 300坪超大空間！任天堂快閃店開幕直擊 上百種限定商品、最新遊戲免費試玩
📢 iPad mini 7和iPad mini 6差在哪？10大規格比較 沒漲價變高CP值AI平板
📢 iPhone 17 Air規格再曝光！傳採用全新設計變超薄、Plus系列確定淘汰
📢 10月資費優惠／4G吃到飽488！5G送2千元神祕小禮、不限速半價超便宜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言