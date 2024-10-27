台灣要造第2條 APN 全光網路！中華電：未來是微秒級世代

資料中心未來新方向將是更高速的全光網路（APN），中華電信（2412）研究院副院長李榮瑞表示，中華電信將規劃建置第二條APN網路，他也強調未來是微秒等級的世代，即使以資料中心的可用區域概念來說，兩座資料中心資料相互備援的距離必須在1毫秒內，期望台灣能發展全光網路供應鏈。

中華電信8月底剛完成一條距離3000公里長的全光網路APN建置工程，也成為全球第一條，從中華電信台北市總公司到NTT日本武藏野研發中心，網路能僅約 17 毫秒傳送數據，提供超低延遲、無訊號抖動的穩定通信，而中華電信研究院副院長李榮瑞表示，中華電信正計畫第二條APN，將台灣本島做資料中心到資料中心間的傳輸。

李榮瑞表示，未來的網路是雲加網的服務架構，概念是全光網路，因為未來是微秒microsecond等級（百萬分之1秒）的世代，已經不是豪秒Millisecond（千分之1秒），中華電信規劃第二條APN將建置在資料中心跟資料中心之間的串連，進行資料搬移互連功能，若建置完成，有利跨國企業客戶的跨國資料備援，預計2025年內部討論規劃。

他表示，未來資料中心有可用區域 (Availability Zone) 的概念，也就是區域內的資料中心或一組資料中心，因彼此傳輸速度可以在一毫秒以內，等於在同一個可用區域之間維持低延遲 （從請求到接收之間的時間）傳輸距離，則就會被視為宛如一個資料中心，若超過一毫秒就視為不在同一個可用區域，所以說未來資料中心已不是以秒為單位而是毫秒。

全光網路在資料主權議題中也扮演重要角色，未來如要讓運算方快速存取資料，有很多中方式，但考慮資料主權概念，多數國家不願意將資料複製到CPU或GPU端運算，而會傾向記憶體直接接取資料庫，中間透過量子通訊QKD傳輸確保不會被攔截。

李榮瑞表示，中華電信第二條APN會再台灣資料中心跟資料中心之間連結，地點等細節都正在考慮規劃中，目的是測試資料中心的復原機制，舉例來說，資料中心裡有虛擬機，為維持資料中心韌性做資料搬移，若在不關閉虛擬機的情形下搬移非常困難，在不關機下要完成搬移，可以想像成是必須搬運資料速度要大於寫入新資料，才能在不關機下完成不可能的任務。

而全光網路是否是終極目標？李榮瑞表示現在會先用於資料中心之間傳輸，企業客戶先用，光纖網路升級到全光是下一步，換言之，個人用戶最後才有機會用到。

李榮瑞表示，目前全光網路設備都是外商業者提供，台灣能做的不多，希望台灣也能有生態系出現，中華電信期望帶領供應鏈投入，完成品質驗證，打造台灣全光網路自製鏈。

光電科技工業協進會(PIDA) 舉行「高速全光化網路傳輸技術論壇」，協會專家一致認為，全光化網路技術將徹底改變現有的通訊架構。台灣在光通訊領域深耕數十年，擁有堅實的技術基礎和完整的產業鏈，從上游元件到下游系統一應俱全。這樣的產業生態系統使台灣在推動全光網路技術上獨具優勢。