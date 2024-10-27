快訊

NBA／不老傳說！詹姆斯大三元狂寫紀錄 末節連砍16分助湖人3連勝

花椰菜為何該買先切好的？烹飪專家解析優點及最方便料理方式

長者超愛「超大螢幕手機」火速消失？網曝買氣太弱：它變最佳解

群創董事長暨執行長洪進揚 獲臺北大學第24屆傑出校友獎

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創董事長暨執行長洪進揚獲頒台北大學第24屆傑出校友獎。圖／群創提供
群創董事長暨執行長洪進揚獲頒台北大學第24屆傑出校友獎。圖／群創提供

群創光電董事長暨執行長洪進揚26日獲頒「臺北大學第24屆傑出校友企業經營獎」殊榮，以「More than Panel超越面板」為核心經營理念，引領產業轉型升級，攜手全球合作夥伴，共創產業新價值鏈；同時積極培育產業人才及推動ESG永續發展，其卓越貢獻深獲評審委員高度肯定。

洪進揚擁有逾20年豐富外資法人財務操作、傳產營運管理、海外與顯示科技產業等，全方位跨域完整實務資歷。近年洪進揚更率領群創集團投入企業價值轉型，重塑組織為「顯示器領域群 Display Domain」和「非顯示器領域群 Non-display Domain」，加速推動雙軌轉型，以原本的優勢與彈性跨界的能力，跨足利基新事業，創造新應用場域，同時在產業轉型升級的歷程中，實績斐然。

提升國家競爭力優勢 More than Panel價值轉型

群創集團在洪進揚董事長暨執行長帶領下，以彈性策略規劃，致力優化生產配置及提升整體營運效益，強化集團布局與發展，除專注顯示器本業發展，並發揮非顯示器領域的轉型動能，包含已上市子公司睿生光電，以及車用模組子公司CarUX，近年更跨足半導體先進封裝產業領域，提供客戶全方位客製化場域解決方案。近年群創積極加速轉型，已逐步展現多元轉型成果。

面對AI人工智慧與數位科技快速崛起，洪進揚率領群創積極推動「數位轉型」，從智慧製造到智慧營運，全面提昇公司的經營體質，透過結合大數據與AI人工智慧，使產品朝向高質量、高規格的趨勢發展，提供更具備競爭力的技術產品來滿足客戶需求。群創以先進工業4.0技術，大幅提升營運效能與驅動流程變革，更於2021年獲得世界經濟論壇（WEF）肯定，認證為智慧製造的燈塔工廠，躍升國際舞台。

強化ESG永續競爭力　實踐共利社會永續人才

群創深耕永續理念，榮獲多項國際大獎肯定，包括2023年群創光電連續六年入選「道瓊永續世界指數（DJSI World Index）」，並於國際碳揭露計畫（CDP）水安全問卷（Water Security） 首次躋身A List名單，為面板業唯一一家名列A List廠商。群創以永續行動力持續朝企業永續前行，以實際作為環境與社會共創價值。　　

同時，洪進揚堅信「人才」是企業永續發展的基石，積極培育跨域菁英人才，營造多元共融職場文化，以落實公司及產業永續人才發展。此外，群創歷年更屢獲多項國際與國家獎項肯定，包含「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」、「國家人才發展獎」等，肯定群創落實與員工、社會共好，共享企業永續價值的具體成果。　　

未來洪進揚將持續帶領群創投入轉型再造，以優化公司治理、提升股東權益、推升創新技術與開發利基產品，且呼應國際ESG倡議與趨勢，以落實永續經營理念。在帶領群創穩健前行、開創新局之際，洪進揚也以產業創新、變革有成，獲2024年榮獲GPA顯示器元件產品技術獎的「傑出人士貢獻獎」，及中華民國全國商業總會第77屆「金商獎優良商人」等多項榮譽肯定，將致力拓展台灣在全球智慧顯示產業的最大價值化及關鍵影響力。

群創 董事長 顯示器

延伸閱讀

潮州夜市合法轉型創造多贏 供墾丁大街轉型參考

前檔投影玻璃顯示器2027年問世 數位儀表板即將走入歷史？

群創銅酸電解及含磷廢水回收技術 獲環境部資源循環績優企業金質獎

群創、中砂 認購耀眼

相關新聞

張忠謀：台積真正成兵家必爭之地

台積電昨天舉行年度運動會，台積電創辦人張忠謀致詞時，直言二○二四年又是台積電破紀錄的一年，但是「最嚴峻的挑戰就在眼前」，...

台積電停賣晶片給陸廠 意在切斷華為白手套

美國科技媒體The Information報導，台積電已於本月稍早停止為中國大陸晶片設計公司廈門算能科技生產晶片，因為台...

台積電運動會昔日大將都回娘家 蔡力行、陳俊聖齊聚

台積電昨（26）日舉辦運動會，創辦人張忠謀偕夫人張淑芬一同參加，今年台積電運動會更邀請已退休或離職的歷任高階主管回來共襄...

群創董事長暨執行長洪進揚 獲臺北大學第24屆傑出校友獎

群創光電董事長暨執行長洪進揚26日獲頒「臺北大學第24屆傑出校友企業經營獎」殊榮，以「More than Panel超越...

疑是華為白手套 路透：台積電停止供貨中國算能科技

路透社根據兩名知情人士的說法報導，中國電信巨頭華為的人工智慧（AI）處理器被發現使用台積電晶片後，台積電停止向中國晶片開...

半導體業薪資增幅 稱冠五大高薪產業

受惠AI商機，除了人力需求持續回升，半導體產業的薪資表現也相當亮眼。根據104人力銀行觀察半導體產業求職會員薪資資料顯示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。