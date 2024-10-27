群創董事長暨執行長洪進揚 獲臺北大學第24屆傑出校友獎

群創光電董事長暨執行長洪進揚26日獲頒「臺北大學第24屆傑出校友企業經營獎」殊榮，以「More than Panel超越面板」為核心經營理念，引領產業轉型升級，攜手全球合作夥伴，共創產業新價值鏈；同時積極培育產業人才及推動ESG永續發展，其卓越貢獻深獲評審委員高度肯定。

洪進揚擁有逾20年豐富外資法人財務操作、傳產營運管理、海外與顯示科技產業等，全方位跨域完整實務資歷。近年洪進揚更率領群創集團投入企業價值轉型，重塑組織為「顯示器領域群 Display Domain」和「非顯示器領域群 Non-display Domain」，加速推動雙軌轉型，以原本的優勢與彈性跨界的能力，跨足利基新事業，創造新應用場域，同時在產業轉型升級的歷程中，實績斐然。

提升國家競爭力優勢 More than Panel價值轉型

群創集團在洪進揚董事長暨執行長帶領下，以彈性策略規劃，致力優化生產配置及提升整體營運效益，強化集團布局與發展，除專注顯示器本業發展，並發揮非顯示器領域的轉型動能，包含已上市子公司睿生光電，以及車用模組子公司CarUX，近年更跨足半導體先進封裝產業領域，提供客戶全方位客製化場域解決方案。近年群創積極加速轉型，已逐步展現多元轉型成果。

面對AI人工智慧與數位科技快速崛起，洪進揚率領群創積極推動「數位轉型」，從智慧製造到智慧營運，全面提昇公司的經營體質，透過結合大數據與AI人工智慧，使產品朝向高質量、高規格的趨勢發展，提供更具備競爭力的技術產品來滿足客戶需求。群創以先進工業4.0技術，大幅提升營運效能與驅動流程變革，更於2021年獲得世界經濟論壇（WEF）肯定，認證為智慧製造的燈塔工廠，躍升國際舞台。

強化ESG永續競爭力 實踐共利社會永續人才

群創深耕永續理念，榮獲多項國際大獎肯定，包括2023年群創光電連續六年入選「道瓊永續世界指數（DJSI World Index）」，並於國際碳揭露計畫（CDP）水安全問卷（Water Security） 首次躋身A List名單，為面板業唯一一家名列A List廠商。群創以永續行動力持續朝企業永續前行，以實際作為環境與社會共創價值。

同時，洪進揚堅信「人才」是企業永續發展的基石，積極培育跨域菁英人才，營造多元共融職場文化，以落實公司及產業永續人才發展。此外，群創歷年更屢獲多項國際與國家獎項肯定，包含「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」、「國家人才發展獎」等，肯定群創落實與員工、社會共好，共享企業永續價值的具體成果。

未來洪進揚將持續帶領群創投入轉型再造，以優化公司治理、提升股東權益、推升創新技術與開發利基產品，且呼應國際ESG倡議與趨勢，以落實永續經營理念。在帶領群創穩健前行、開創新局之際，洪進揚也以產業創新、變革有成，獲2024年榮獲GPA顯示器元件產品技術獎的「傑出人士貢獻獎」，及中華民國全國商業總會第77屆「金商獎優良商人」等多項榮譽肯定，將致力拓展台灣在全球智慧顯示產業的最大價值化及關鍵影響力。