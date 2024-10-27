疑是華為白手套 路透：台積電停止供貨中國算能科技

路透社根據兩名知情人士的說法報導，中國電信巨頭華為的人工智慧（AI）處理器被發現使用台積電晶片後，台積電停止向中國晶片開發商算能科技供貨。

知情人士透露，算能科技向台積電訂購的晶片，與在華為處理器「昇騰」（Ascend）910B發現的晶片相符。為保護美國國家安全，華為被限制購買這項技術產品。路透社無法確定，台積電晶片最終是如何安裝在華為產品上。

隸屬加密貨幣挖礦設備商「比特大陸」（Bitmain）的算能科技沒有回應置評請求，台積電則婉拒發表評論。華為也沒有立即回覆置評請求。美國商務部表示，已獲悉美國出口管制規定可能遭違反的報導，但無法評論是否有任何相關調查正在進行。

另一名消息人士22日告訴路透社，科技研究公司TechInsights拆解含有多個晶片的華為昇騰910B處理器時，赫然發現台積電晶片。此人表示，台積電得知這項消息後，約於兩週前向美國通報此事。

路透社23日報導，大約同一時間，台積電也停止向某位客戶供貨。根據台灣官員說法，台積電是在發現供應給這名客戶的晶片最後用於華為產品後，決定停止供貨。

這名官員談到，台積電向台灣及美國政府提出示警，並展開深入調查。當時官員並未提及被停止供貨的客戶身分，最新消息則指這位客戶就是算能科技，美國科技新聞網站The Information今天稍早也在報導中揭露此事。