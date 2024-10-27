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台積運動會 張忠謀「一人舞台」 走完400公尺繞場

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
今年是魏哲家接任台積電董事長後首次主持運動會，從邀請眾多老台積人回娘家的舉措，可看出他積極傳達「新舊同歡」、「經驗傳承」氛圍。記者葉信菉／攝影
今年是魏哲家接任台積電董事長後首次主持運動會，從邀請眾多老台積人回娘家的舉措，可看出他積極傳達「新舊同歡」、「經驗傳承」氛圍。記者葉信菉／攝影

台積電昨天舉行運動會，今年運動會可看出三大亮點，包括創辦人張忠謀再現魅力，讓全場變成「一個人的舞台」、董事長魏哲家首次主持運動會主打「新舊同歡」氣氛，同時今年不召開記者會，為將在十一月廿九日出版的張忠謀自傳下冊新書發布會活動預熱。

九十三歲高齡的張忠謀今年即使走路緩慢，仍堅持不坐輪椅、用雙腳走完四百公尺繞場。若說台積電在半導體締造「一個人的武林」，是全世界半導體圍著台積電繞的縮影，那運動會就是張忠謀「一個人的舞台」。

他和夫人張淑芬一如往昔，在台積電員工夾道歡迎聲中進入運動場，休息片刻即偕同張淑芬、魏哲家和聯發科執行長蔡力行、台積電共同營運長秦永沛、米玉傑，共同副營運長張曉強、侯永清等經營團隊繞場一周。

台積電同仁指出，創辦人昨天用毅力和行動，告訴所有的台積人，這是他一手打造的家，回來這裡和大家在一起，是他一年中最期盼的日子。張忠謀昨日致詞時也吐露出「台積電運動會當天，是我一年中最興奮的一天！」

今年也是魏哲家接董事長後首次主持運動會，從邀請成員可看出魏哲家要傳達台積電「經驗傳承且新舊同歡」氛圍。他除將張忠謀、張淑芬和榮譽副董事長曾繁城奉為上賓，安排坐在C位，還找來更多從台積電離開，在不同領域發光的老台積人觀禮。

這些老台積人包括蔡力行、TVBS前董事長張孝威、宏碁董事長陳俊聖（曾任台積電業務副總）、台積電前人資長李瑞華、漢民科技副董事長許金榮（曾任台積廠長）、宏觀董事長林坤禧（曾任台積行政長）、陽明交大產學創新研究學院院長孫元成（曾任台積研發資深副總）、敦泰董事長胡正大（曾任台積電副總），華邦電獨立董事左大川（曾任台積電資深副總兼資訊長）、愛普獨立董事孫又文（曾任台積電發言人）等，讓台積電運動會變成台積回娘家重要日子，也彰顯魏哲家最大任務，是達成新舊傳承與團結。

半導體 台積電 運動

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