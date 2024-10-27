台積電停賣晶片給陸廠 意在切斷華為白手套

美國科技媒體The Information報導，台積電（2330）已於本月稍早停止為中國大陸晶片設計公司廈門算能科技生產晶片，因為台積電和美國商務部官員最近發現，台積電為該公司生產的半導體，與華為設計和販售的AI晶片有相似之處。

The Information報導，廈門算能科技是由大陸加密貨幣大亨詹克團在2019年創立，且銷售產品給大陸地方政府。據報導，台積電過去幾年已銷售數十萬片晶片給廈門算能科技。

彭博日前報導，台積電本月發現，為一家特定客戶生產的晶片最終流到華為手上，可能違反美國的制裁規定。在台積電停止供應華為晶片四年多後，這項發現引發了對華為如何取得先進晶片的疑問。The Information的報導似乎指出廈門算能科技就是這家公司。

台積上周稍早表示，公司致力於遵守所有適用的規定和法規，並已主動向美國商務部進行溝通。該公司並補充說，自2020年9月中旬以來，就沒有向華為供貨。

路透先前報導，據知情人士透露，台積電向美國通報，其一款晶片被發現出現在華為的產品中。華為AI晶片「Ascend 910B」是由中芯代工，這款晶片被視為最接近輝達A100的陸版替代品，但技術研究公司拆解發現疑似採用台積電技術。

台積電26日又再度重申先前的回應，表示已主動向美國商務部通報此一狀況，並將繼續配合。

此外，美國為了確保對華為等被列入其出口黑名單的中國公司落實相關管制措施，正在亞洲各地加強執行力道，包括去年首度派駐一位區域出口管制官到台灣。

日經亞洲報導，美國商務部的工業暨安全局（BIS）負責台灣、南韓與日本的區域出口管制官林安杰去年6月被派駐美國在台協會（AIT），以協助確保三地企業未違反華府規定。

任職美國工業暨安全局、負責出口管理的美國商務部副助理部長鮑曼今年稍早也抵台授課，目的是幫助科技公司更加了解美國的出口管制內容及如何遵循。