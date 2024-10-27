台積電運動會送大禮 發12億獎金

台積電（2330）昨（26）日舉辦運動會，為魏哲家接掌董事長後首度主持，他致詞時，幽默笑稱「自己等了26年才能站在這」，魏哲家也依循往例現場宣布發放大紅包，豪氣將獎金加碼至每人2萬元，送出總金額超過12億元，歷年來新高。

魏哲家表示，凡今年5月31日前到職的台灣基層員工（副理級與以下），發放每人2萬元。台積電去年運動會發放每人特別獎金1.6萬元，今年相當於加碼25%，以台灣基層員工逾6萬人估算，總獎金逾12億元。

魏哲家表示，我們一路走來遇到許多挑戰，也迎接許多榮光，因為有每一代台積人對公司願景與使命的貢獻，及對台積電核心價值的堅持，台積電才得以成就不凡。他感謝過去為台積電奠定紮實基礎的老同伴們，「我們有非常傑出的創辦人、FC（台積電共同創辦人曾繁城）、Rick Tsai（蔡力行）的領導，才有今天紮實的基礎及美好的成果」。

魏哲家細數台積電今年達成的多項重要里程碑，在技術方面，2奈米進展順利，也公布下一代A16製程。在全球製造據點也取得好消息，包括日本熊本JASM廠啟用、德國德勒斯登ESMC廠動土，美國亞利桑那州廠進度良好。魏哲家說，台積電在全球半導體角色更加關鍵，責任也隨之加重。

魏哲家提到，台積是一家全球企業，包含多樣化工作環境、員工國籍、語言及文化背景，期許所有台積人都能從多元中互相學習、尊重，進行正向與友善溝通。魏哲家說，「無論來自何方、身在何處，我們都是一個TSMC，也就是One Team」，讓我們懷抱更多同理心，秉持One Team的台積精神，將台積打造為令人尊敬、羨慕與喜愛的公司。

魏哲家也不忘幫創辦人宣傳自傳，他說，下冊下個月要出版，「還沒看過的同仁快把握機會，一次飽覽創辦人傳奇的人生故事」。