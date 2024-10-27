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台積電運動會昔日大將都回娘家 蔡力行、陳俊聖齊聚

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

台積電（2330）昨（26）日舉辦運動會，創辦人張忠謀偕夫人張淑芬一同參加，今年台積電運動會更邀請已退休或離職的歷任高階主管回來共襄盛舉，包括聯發科（2454）執行長蔡力行、宏碁（2353）董事長陳俊聖等都受邀與會。

台積電今年運動會由董事長魏哲家主持，張忠謀與張淑芬一抵達現場，即在魏哲家及台積電人力資源資深副總經理何麗梅、資深共同營運長秦永沛及米玉傑、副共同營運長侯永清及張曉強等經營團隊，以及蔡力行的陪同下，沿著400公尺跑道繞場一周，向現場台積電員工揮手致意，員工擠滿跑道兩側夾道歡呼。

除蔡力行、陳俊聖外，包括敦泰執行長兼總經理胡正大、TVBS前董座張孝威、清大教授兼科管院院務顧問金聯舫、宏觀董事長林坤禧、漢民科副董事長許金榮、陽明交通大學產學創新研究學院院長孫元成、華邦電獨立董事左大川、台積電首席科學家黃漢森、台積電前代理發言人孫又文、廖德堆、王建光、孫中平等老台積人，都齊聚一堂「回娘家」。

台積電今年運動會持續傳承「團結、活力與創新」的主軸，規劃徑賽、趣味競賽、親子活動體驗區及園遊會，今年園遊會約140個攤位，其中包括16家ESG攤商（在地商家、社企流、農夫市集），並結合減塑行動，採電子支付鼓勵無紙化綠色消費。

台積電今年運動會亦首度導入ISO 20121活動永續性管理系統，其為ISO國際標準組織近年來針對大型公眾活動或運動賽事研發的新標準。在活動設計上響應永續理念，徑賽鳴槍儀式改以踩動腳踏車產生綠能，不使用緊急發電機改採綠電，交通接駁採用電動巴士，以降低碳排放。

台積電 董事長 運動

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