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輝達GB200出貨 帶旺台系供應鏈

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳直言Blackwell需求暢旺，其中「地表最強AI晶片」GB200已於第4季陸續出貨，帶動台系供應鏈包括台積電（2330）、鴻海（2317）、奇鋐（3017）等後市營收展望亮眼。

摩根士丹利（大摩）證券預測，2025年GB200晶片出貨量將達90萬顆。若以NVL36機櫃作為計算單位，GB200的2025年整體出貨量將增至接近6萬到7萬櫃，其中NVL72的比例可能會超過NVL36，主要客戶仍以美國大型雲端業者為主。

GB200伺服器第4季將陸續出貨，台系供應鏈中，盤點除上游半導體外，零組件相關還包括：銅箔基板（CCL）、印刷電路板（PCB）、電源供應器、交換器、散熱、機殼、機櫃等，及下游組裝代工廠ODM供應商，台系供應鏈紛紛受惠。

綜合內外資法人觀點，在半導體方面，日前台積電法說會指出，輝達訂單已滿載至2025年。其中，GB200配備2,080億個電晶體，採用4奈米製程；GB200因BMC使用量顯著增加，尤其是在NVL72上，BMC總用量達68顆，進而帶動信驊於BMC市場龍頭的地位。

ODM供應商上，包括鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達等。其中鴻海將於2025年首季GB200出貨將明顯拉升至數千櫃，還能提供絕大多數液冷零組件，如水對水水冷機櫃、水對氣水冷機櫃等。

台積電 鴻海

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