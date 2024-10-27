張忠謀：台積真正成兵家必爭之地

台積電昨天舉行年度運動會，台積電創辦人張忠謀致詞時，直言二○二四年又是台積電破紀錄的一年，但是「最嚴峻的挑戰就在眼前」，他重申他五年前的預測，指出如今台積電「已真正成為兵家必爭之地」，面對全球化、自由貿易已死的挑戰，以及面對更嚴峻的地緣衝突，「台積的挑戰，就是繼續求發展」。

張忠謀上台致詞時指出，「運動會這天是我一年中最興奮的一天」，看到同仁們精神抖擻、團體合作及運動員的精神，讓他感到興奮與高興。

張忠謀說，自己三年前曾說，對半導體、尤其是先進半導體產業而言，全球化已死、世界自由貿易也已死。但他相信台積電今年營收和獲利將再締造新高，在現有優秀團隊及「技術領先、卓越製造、客戶信任」三大核心下，絕對會再創奇蹟，「我們接受這個挑戰」。

台積電董事長魏哲家則指出，台積電在全球衝突下，已在美國、日本、德國布局，且達成多項里程碑。在技術方面，二奈米製程進展順利，同時也發表下一代埃米級的A16，「我們有充分的信心，繼續擴大技術領先的地位」。

台積電日前法說會繳出亮麗成績單，單季每股純益十二點五四元且上修全年營收以美元計算年增近百分之卅，並預告除AI伺服器晶片接單持續強勁外，其他應用領域也穩健回溫，激勵股價改寫天價。

上周末，雖然市場傳言華為可能繞道、在台積投片取得先進製程晶片，但在台積電嚴正否認，且指出已主動向美國商務部通報之後，市場疑慮盡消。

今年是魏哲家接任董座後首次擔任運動會大會主持，由於他接棒後繳出全年營收、獲利新高佳績，昨日他當面感謝張忠謀、榮譽副董事長曾繁城的領導和員工努力，也巧妙藉由海外媒體來採訪機會，傳達台積已完成的里程碑。

魏哲家表示，隨著日本熊本JASM正式啟動、德國德勒斯登的ESMC及美國亞利桑那州晶圓廠進度良好，台積在全球半導體產業中的角色更加關鍵，責任也更重大。

魏哲家並強調，創辦人（指張忠謀）以創造世界級的半導體公司為目標創辦台積，這是一間全球性企業，包含了多樣化的工作環境、語言和文化背景，身為世界級的公司，他期許所有台積人從多元中學習尊重、包容差異。

魏哲家並依循往年慣例發出大紅包，特別獎金金額由去年的一點六萬元一舉加碼至二萬元，以台積電目前台灣基層員工約六萬名計算，預計將發出總金額超過十二億元的紅包。