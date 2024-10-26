量子應用新紀元！量子寺生技、幸福狐狸等3家公司開幕

由「量子應用發展協會」輔導成立的量子寺生物科技、幸福狐狸、天福健康生技等三家公司，今(26)日於台中市舉辦聯合開幕活動，此次聯合開幕，將開啟在量子科技和保養、保健產業領域的新篇章。

量子科技為新興的科技領域，是當前世界各國政府競相投入大量資源研發的重點科技，其基於量子疊加與量子糾纏的物理特性所產生，起源於德國物理學家普朗克(Max Planck)於1900年時提出的量子概念。

其後歷經愛因斯坦(Albert Einstein)等科學家的努力下，揭示了量子力學的原理，此為第一次的量子革命；其後隨著量子力學應用至科技領域，促進晶片與積體電路等科技的發明，也帶動半導體與光電等產業的蓬勃發展。

緊接於1980年代，科學家們開始提出資訊理論與量子力學原理結合的構想，開啟了第二次量子革命，其不只是科學理論上的量子革命，而是在產業上運用量子技術的創新發展，主要是運用量子力學的原理，增加傳統工具或技術的效能，甚至是開發全新的科技，對人們的未來生活將帶來革命性的影響。

如今，量子科技無處不在我們的日常生活中，從智慧型手機、GPS、雷射手術到醫學影像等，將造福人類及百工百業。

量子應用發展協會、幸福狐狸董事長王志豐表示，量子科技一直以來都是各個先進國家的國家級重點研究項目，如量子衛星的量子通訊，量子電腦的量子運算，一般民眾比較沒有機會接觸量子的運用。

量子應用發展協會的成立，致力於將量子技術普及於生活當中的運用，將其生活化，更具有教育消費者對量子生活產品的認知，透過量子技術改善民眾的健康，增加身體的能量，調整自我的頻率，達到身心靈全方位的提昇。

王志豐指出，在台灣，量子應用已取得突破，量子應用發展協會結合民生百業，利己、利人、利社會，配合產業改革、綠能營造、節能減碳、百業工商服務等經濟性任務或相關學術研究、發展，正向提升國人對量子科技認知。

目前在全球已取得近50張量子應用專利證書，包括食、衣、住、行、育、樂，對協助商品提升，產業升級的發展，有著斐然的貢獻。