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AMD新伺服器CPU Turin搶攻市場 台供應鏈有望長期受惠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
晶片大廠超微（AMD）日前舉行「ADVANCING AI 2024」活動，展示多項AI解決方案。路透資料照
晶片大廠超微（AMD）日前舉行「ADVANCING AI 2024」活動，展示多項AI解決方案。路透資料照

晶片大廠超微（AMD）日前舉行「ADVANCING AI 2024」活動，展示多項AI解決方案，包括AI PC、伺服器CPU/GPU、網通IC、軟體和生態體系等。伺服器方面，AMD正式推出基於Zen 5微架構的Turin伺服器CPU，除縮短與輝達（NVIDIA）的差距，同時連帶台灣供應鏈受惠，如台積電（2330）、日月光（3711）、嘉澤（3533）等有望受益。

法人表示，AMD近期發布新的AI伺服器產品MI325X，採用台積電N5+N6製程與HBM3e高帶寬記憶體，但在AI產品性能上仍落後NVIDIA一代。

AI PC方面，AMD推出面向企業市場的Ryzen AI Pro 300系列，採用台積電N4製程。雖然AI PC將成為未來趨勢，但在2025年Intel的Arrow Lake推出後，預期AMD新品影響力有限。

法人補充，儘管AMD研發資源較弱，但AMD通過依賴更先進的技術和高階零組件縮短與NVIDIA的差距，預期將持續帶動台灣供應鏈價量齊揚。

其中，台灣供應鏈中受惠於AMD發展的企業包括：台積電（提供PC及伺服器的晶圓代工與先進封裝）、日月光投控（PC相關封裝）、信驊（5274）（伺服器BMC）、嘉澤（PC及伺服器Socket）、穎崴（6515）（PC及伺服器的VPC和Socket），以及致茂（2360）（AI加速器用SLT測試機）。

AI 伺服器 台積電 超微

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