資訊科技業 招募需求強勁

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

根據萬寶華（ManpowerGroup ）最新全球就業展望調查結果顯示，2024年第4季台灣就業展望值為16%，受惠AI商機爆發，資訊科技業招募需求強勁，排名第三，僅次於金融保險及不動產業、能源和公共事業。

萬寶華調查台灣630位雇主，以此了解企業於2024年10至12月間的聘僱狀況，結果顯示39%預計增加人力，21%減少人力，36%維持不變。將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為+18%，排除季節因素後則為+16%。

九大行業相較，以金融保險及不動產業+32%最高，能源和公共事業+30%居次，資訊科技業+25%第三，相較上季增加7%。　

萬寶華台灣專業人才事業執行合夥人賴怡文指出， AI伺服器與AI筆電需求持續旺盛，相關企業不僅積極擴大產能，還大幅度擴編人力。國內眾多知名代工廠預計將開設上千個工作機會，主要需求集中在AI相關領域的研發工程師。

另外，賴怡文還提到，台灣半導體供應鏈是全球半導體產業的重要支柱，例如近期有國際半導體大廠宣布在國內設立研發中心，車用通訊晶片、車用智慧駕艙晶片、車用輔助駕駛晶片等技術轉移至國內研發生產，重點招募設計、製造、封裝測試等相關人才。這些動向進一步強化了台灣在全球科技產業中的關鍵角色，也為相關領域的人才創造了更多機會。

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