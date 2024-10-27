半導體業薪資增幅 稱冠五大高薪產業

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

受惠AI商機，除了人力需求持續回升，半導體產業的薪資表現也相當亮眼。根據104人力銀行觀察半導體產業求職會員薪資資料顯示，2024年平均月薪5.9萬，在63個產業中，僅次於電腦及消費性電子製造業、排行全產業第二。

且2024年半導體平均月薪5.9萬，年增幅4.6%，還高於去年增幅2.8%，104人力銀行分析，2024年半導體景氣回溫加上AI帶動產業應用發展，企業留才攬才更願意提升從業人員薪資；看長期，近五年半導體業薪資增幅15%，更居五大高薪產業（電腦及消費性電子製造、鞋類／紡織製品製造、投資理財、軟體網路業）的最大增幅，顯見半導體產業依舊為近年台灣經濟的重要支柱。

若依地區，2024年半導體各地區平均月薪，北部6.2萬最高，中部5.3萬，南部5.4萬；各區增幅，受惠於2023年南科產值超越竹科，南部半導體薪資年增幅5.5%，居各區之冠。

若依職務，在半導體產業鏈上、中、下游的15個高薪職務中，有14個為工程師，以上游類比IC設計工程師平均月薪10.4萬最高，在上、中游從事類比或數位IC設計職務，薪資可達9.2萬以上；演算法開發工程師薪資9.2萬；唯一非工程師的職務為下游國內業務，薪資5.8萬，則是非理工科系投入半導體的切入點。

半導體 月薪 薪資

延伸閱讀

免費聽周杰倫演唱會！104列大巨蛋3職缺 「1天收逾150封履歷」

台南捷運深綠線串聯南科和沙崙設14站 5場說明會納民意

演唱會經濟熱 104統計產業徵才7400人、這3大職務最缺人

演唱會商機爆發 北高周邊民生消費圈徵才15萬人、這工作上看6.2萬

相關新聞

張忠謀：台積真正成兵家必爭之地

台積電昨天舉行年度運動會，台積電創辦人張忠謀致詞時，直言二○二四年又是台積電破紀錄的一年，但是「最嚴峻的挑戰就在眼前」，...

AI熱潮推升半導體人才需求 每月徵才2.7萬人

今年AI熱潮大爆發，明顯帶動半導體產業人才需求回升、薪資成長，就連代表半導體的電子零組件製造業7月加班工時24.7小時，...

半導體業薪資增幅 稱冠五大高薪產業

受惠AI商機，除了人力需求持續回升，半導體產業的薪資表現也相當亮眼。根據104人力銀行觀察半導體產業求職會員薪資資料顯示...

台積電停賣晶片給陸廠 意在切斷華為白手套

美國科技媒體The Information報導，台積電已於本月稍早停止為中國大陸晶片設計公司廈門算能科技生產晶片，因為台...

台積電運動會送大禮 發12億獎金

台積電昨（26）日舉辦運動會，為魏哲家接掌董事長後首度主持，他致詞時，幽默笑稱「自己等了26年才能站在這」，魏哲家也依循...

輝達GB200出貨 帶旺台系供應鏈

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳直言Blackwell需求暢旺，其中「地表最強AI晶片」GB200已於第4季陸續出貨，帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。