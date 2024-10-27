半導體業薪資增幅 稱冠五大高薪產業
受惠AI商機，除了人力需求持續回升，半導體產業的薪資表現也相當亮眼。根據104人力銀行觀察半導體產業求職會員薪資資料顯示，2024年平均月薪5.9萬，在63個產業中，僅次於電腦及消費性電子製造業、排行全產業第二。
且2024年半導體平均月薪5.9萬，年增幅4.6%，還高於去年增幅2.8%，104人力銀行分析，2024年半導體景氣回溫加上AI帶動產業應用發展，企業留才攬才更願意提升從業人員薪資；看長期，近五年半導體業薪資增幅15%，更居五大高薪產業（電腦及消費性電子製造、鞋類／紡織製品製造、投資理財、軟體網路業）的最大增幅，顯見半導體產業依舊為近年台灣經濟的重要支柱。
若依地區，2024年半導體各地區平均月薪，北部6.2萬最高，中部5.3萬，南部5.4萬；各區增幅，受惠於2023年南科產值超越竹科，南部半導體薪資年增幅5.5%，居各區之冠。
若依職務，在半導體產業鏈上、中、下游的15個高薪職務中，有14個為工程師，以上游類比IC設計工程師平均月薪10.4萬最高，在上、中游從事類比或數位IC設計職務，薪資可達9.2萬以上；演算法開發工程師薪資9.2萬；唯一非工程師的職務為下游國內業務，薪資5.8萬，則是非理工科系投入半導體的切入點。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPhone充電到幾％最好？ 專家教妙招讓電池續航力大增變「自由電量」
📢 LINE免費貼圖8款來了！熊大兔兔超萌爆擊 這款1＋1下載「終身免費」
📢 300坪超大空間！任天堂快閃店開幕直擊 上百種限定商品、最新遊戲免費試玩
📢 iPad mini 7和iPad mini 6差在哪？10大規格比較 沒漲價變高CP值AI平板
📢 iPhone 17 Air規格再曝光！傳採用全新設計變超薄、Plus系列確定淘汰
📢 10月資費優惠／4G吃到飽488！5G送2千元神祕小禮、不限速半價超便宜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言