AI熱潮推升半導體人才需求 每月徵才2.7萬人

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

今年AI熱潮大爆發，明顯帶動半導體產業人才需求回升、薪資成長，就連代表半導體的電子零組件製造業7月加班工時24.7小時，都創下2007年以來，近17年新高，8月半導體業用電量則再創歷史新高，各項數據均顯示已走出2023年第4季因晶片過剩陰霾的相對低點。

主計總處官員表示，代表半導體的電子零組件製造業7月加班工時，已是連續13個月正成長，且連續四個月處在24小時以上的偏高水準，這跟新興科技的應用商機持續提高有關，若國外景氣能持續復甦，對AI需求也會愈來愈高，對我國景氣持續復甦將有正面拉力。

此外，根據台綜院統計，8月半導體業用電量再創歷史新高，占全國產業用電量比率達23.7％，用電量較去年同期成長5.8％，用電量及成長率皆持續擴增，電力景氣燈號連續四個月呈現三揚升的黃紅燈，顯示半導體業景氣不墜，持續向上復甦。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

關於半導體產業人才、薪資方面，根據104人力銀行最新調查顯示，2024年第2季半導體產業平均每月徵才2.6萬人，比去年同期增加8%，截至2024年8月半導體產業缺才再攀升至2.7萬人。在此同時，隨著晶片需求增加，大廠陸續往中南部設廠，中、南部工作機會占比已突破三成，最缺職務則從去年同期的數位IC設計工程師，轉為第一線的作業員／包裝員，反映企業擴廠的人力需求。

104人力銀行還回溯過去九年半共計2,279家半導體廠商、刊登123.4萬筆職缺發現，半導體產業最缺工發生在2022年第2季，平均每月徵才3.8萬人；2023年第4季開始，因晶片庫存去化壓力減輕，AI熱潮帶動半導體業活絡，企業徵才力道持續回升。

104人例銀行指出，AI加持，也吸引求職者投入半導體。調查顯示，2024年第2季，平均每月想投入半導體求職者人數比去年同期成長18%，平均每位求職者可獲得2.1個工作，高於整體求職市場的1.8，顯見半導體產業缺工壓力高於整體求職市場。

此外，由於包括台積電（2330）在內，近年科技大廠陸續往中、南部設廠，帶動半導體產業在中、南部的徵才需求。104人力銀行大數據顯示，半導體產業在2024年第2季平均每月徵才2.6萬人當中，依地區，北部有1.8萬個、占67.8%；中部有3,600個、占13.9%；南部有4,200個、占16.3%，合計中、南部占比已升至30%。

依產業鏈，中游人才缺口1.1萬人最多、占38%；下游1萬人、占34%；上游8,000人、占26%。

另，104人力銀行大數據還顯示，五大徵才職務中，非工程職的作業員／包裝員平均每月人才缺口1,705人最多，去年同期人才缺口最大的數位IC設計工程師1,623人排行第二、半導體工程師1,322人居第三。反映半導體重啟晶片產能需求，期盼更多生產操作人力投入。非理工職務當中，國內業務人員徵才人數940人排名第六，非理工科系背景人才，若能補強半導體產業知識及銷售職能，也有機會切入半導體。

人力 半導體 求職

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