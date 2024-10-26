快訊

淡水捷運站爆人潮！粉專提醒「不要再前往」又刪文 北捷解釋了

高雄萬聖節活動人潮擠爆捷運站 民眾怒轟交管破功：疏運沒規劃

聽新聞
0:00 / 0:00

現金占位？台積電運動會「整疊鈔票」沒人撿 網笑翻：誰拿誰丟臉

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
2024台積電運動會上午於新竹縣體育場舉行，創辦人張忠謀（右一）親自出席並繞行體育場，向現場員工打氣。記者葉信菉／ 攝影
2024台積電運動會上午於新竹縣體育場舉行，創辦人張忠謀（右一）親自出席並繞行體育場，向現場員工打氣。記者葉信菉／ 攝影

台積電第27屆運動會今（26）日依舊是大會師場面。但有一名網友分享現場有趣景象，「鈔票掉在運動會場一個早上沒人撿走」。引發網友熱烈討論，台積電的誠信正直，在此展露無遺。

一名網友在《Threads》發出一則影片，只見台積電運動會現場人潮滿滿，不少人身上穿著藍色運動衫，並坐在座位區面對會場中央，場中央也可見大批人潮整齊排隊在前，活動可說是相當熱鬧，不過卻被他發現一個有趣景象：座位區前排有個空下來的位置，不過上方卻放置著一疊鈔票。

原PO將畫面上傳後，並發文笑稱「台積電員工如何體現誠信正直，鈔票掉在運動會場一個早上沒人撿走！」還可見座位周遭人潮滿滿，不過，就是有放置鈔票的座位，卻沒人使用。

貼文曝光，立刻引來網友熱烈討論並留言，有人半開玩笑說：「畢竟是制霸全球的護國神山，這點小錢大家不會放在眼裡！」、「因為你們撿起來的時間都賺更多了吧 老闆」、「不在乎小錢吧」、「台積電人那缺的會是那幾張？誰拿誰丟臉好嗎？！」、「目測那邊大概是他們股票的一股多一點而已，應該只是他們的零用錢」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

台積電 股票 運動

延伸閱讀

頂大特別討厭台積電？網點3關鍵原因「不想領高薪再跳槽」

台積電運動會／魏哲家首度主持 幽默笑稱「等了26年才能站在這」

台積運動會張忠謀繞場 魏哲家發「小禮物」每人兩萬元

魏哲家發大紅包！台積電運動會今年豪撒逾10億獎金

相關新聞

現金占位？台積電運動會「整疊鈔票」沒人撿 網笑翻：誰拿誰丟臉

台積電第27屆運動會今（26）日依舊是大會師場面。但有一名網友分享現場有趣景象，「鈔票掉在運動會場一個早上沒人撿走」。引...

中華電信攜手戴資穎、泰雅部落 推動綠色經濟

中華電信致力推動ESG永續發展，今（26）日協同永續發展大使戴資穎、農業部林業及自然保育署副署長廖一光共同啟動「泰舊換新...

中華電信攜手戴資穎 推動生態永續與綠色經濟

中華電信（2412）致力推動ESG永續發展，自2022年與農業部林業及自然保育署合作8年15萬棵造林計劃，攜手中華電信永...

甲尚科技辦虛擬創作發表會 發掘虛擬人無限應用可能

甲尚科技10月25日舉辦虛擬創作發表會，攜手 HP、朕宏國際、神奕教育、愛迪斯科技，並由諾亦騰科技提供技術合作。發表會聚...

台積電運動會／魏哲家首度主持 幽默笑稱「等了26年才能站在這」

台積電（2330）董事長魏哲家今年首度主持運動會，他致詞時表示，台積電已走過30個年頭，並幽默笑稱「自己等了26年才能站...

台積運動會張忠謀繞場 魏哲家發「小禮物」每人兩萬元

2024台積電運動會上午於新竹縣體育場舉行，創辦人張忠謀與夫人張淑芬親自出席並繞行體育場，向現場員工打氣，展現對台積文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。