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現金占位？台積電運動會「整疊鈔票」沒人撿 網笑翻：誰拿誰丟臉
台積電第27屆運動會今（26）日依舊是大會師場面。但有一名網友分享現場有趣景象，「鈔票掉在運動會場一個早上沒人撿走」。引發網友熱烈討論，台積電的誠信正直，在此展露無遺。
一名網友在《Threads》發出一則影片，只見台積電運動會現場人潮滿滿，不少人身上穿著藍色運動衫，並坐在座位區面對會場中央，場中央也可見大批人潮整齊排隊在前，活動可說是相當熱鬧，不過卻被他發現一個有趣景象：座位區前排有個空下來的位置，不過上方卻放置著一疊鈔票。
原PO將畫面上傳後，並發文笑稱「台積電員工如何體現誠信正直，鈔票掉在運動會場一個早上沒人撿走！」還可見座位周遭人潮滿滿，不過，就是有放置鈔票的座位，卻沒人使用。
貼文曝光，立刻引來網友熱烈討論並留言，有人半開玩笑說：「畢竟是制霸全球的護國神山，這點小錢大家不會放在眼裡！」、「因為你們撿起來的時間都賺更多了吧 老闆」、「不在乎小錢吧」、「台積電人那缺的會是那幾張？誰拿誰丟臉好嗎？！」、「目測那邊大概是他們股票的一股多一點而已，應該只是他們的零用錢」。
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