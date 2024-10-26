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中華電信攜手戴資穎、泰雅部落 推動綠色經濟

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信「泰舊換新 竹構未來」正式揭牌，中華電信董事長簡志誠（右3）、中華電信永續發展大使戴資穎（左3）、農業部林業保育署副署長廖一光（左2）、農業部林業保育署新竹分署署長夏榮生（左1）、中華電信總經理林榮賜（右2）及中華電信財務長許文馨（右1）參與揭牌儀式。圖／中華電信提供
中華電信「泰舊換新 竹構未來」正式揭牌，中華電信董事長簡志誠（右3）、中華電信永續發展大使戴資穎（左3）、農業部林業保育署副署長廖一光（左2）、農業部林業保育署新竹分署署長夏榮生（左1）、中華電信總經理林榮賜（右2）及中華電信財務長許文馨（右1）參與揭牌儀式。圖／中華電信提供

中華電信致力推動ESG永續發展，今（26）日協同永續發展大使戴資穎、農業部林業及自然保育署副署長廖一光共同啟動「泰舊換新 竹構未來」專案，展開大溪事業區第6林班桂竹林地為期4年的撫育計畫，並與竹林周邊泰雅族部落團體合作，共同守護竹林生態永續。

中華電信自2022年起，與農業部林業及自然保育署合作8年15萬棵造林計劃，攜手戴資穎於全台植樹，至今已種下4萬1415棵樹。

中華電信今年加碼參與農業部林業及自然保育署推動「自然碳匯生物多樣性保育專案媒合平台」—「泰舊換新 竹構未來」專案，展開桃園復興區竹林的撫育與管理，計畫涵蓋面積達33.756公頃竹林，逐年分區辦理至少8公頃以上桂竹林更新及生產，與地方共生共榮。

中華電信董事長簡志誠表示，希望透過「泰舊換新 竹構未來」計畫與地方合作，不僅保護環境，增加當地就業機會，也促進社會與經濟的全方位發展，同時，也希望讓大家了解，竹材永續經濟的潛力無限，達成自然資源永續利用、促進綠色循環經濟發展的共同目標。

農業部林業及自然保育署廖一光副署長表示，中華電信一同響應「自然碳匯與生物多樣性保育專案媒合平台」專案，以實際行動落實永續，協助政府推動振興竹產業發展，活化偏鄉經濟，也期待中華電信在未來4年計畫中，透過專業技術進行竹林的疏伐和管理，促進竹林生態永續，以兼顧竹林生態及循環生產的方式，帶動在地綠色經濟產業發展，共同守護竹林生態永續。

中華電信表示，此次與戴資穎深入桃園復興鄉竹林地，實際了解竹林對生態平衡、竹材資源應用及活化偏鄉經濟的重要性，一同維護兼具環境保護及資源永續運用的竹林生態，促進地方綠色循環經濟及傳統竹技藝傳承。

不僅如此，未來，也持續攜手戴資穎推動8年15萬棵的植樹造林計畫，推動生態棲地保育，維護生物多樣性、減碳護地球，達到正向永續發展循環。

中華電信 戴資穎 林業 生態

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