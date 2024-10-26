中華電信攜手戴資穎 推動生態永續與綠色經濟

中華電信（2412）致力推動ESG永續發展，自2022年與農業部林業及自然保育署合作8年15萬棵造林計劃，攜手中華電信永續發展大使戴資穎於全台植樹至今種下41,415棵樹，今年加碼參與農業部林業及自然保育署推動「自然碳匯生物多樣性保育專案媒合平台」—「泰舊換新 竹構未來」專案。

中華電信26日協同永續發展大使戴資穎，並邀請農業部林業及自然保育署廖一光副署長共同啟動「泰舊換新 竹構未來」ESG專案，展開大溪事業區第6林班桂竹林地為期4年的撫育計畫，並與竹林周邊泰雅族部落團體合作，共同守護竹林生態永續。

中華電信董事長簡志誠表示，在「泰舊換新 竹構未來」的計畫中，更看重的是永續經營的理念，透過這樣的計畫與地方合作，「我們不僅保護環境，增加當地就業機會，並促進社會與經濟的全方位發展，也是中華電信在追求科技進步的同時，始終堅守的社會責任」。

簡志誠認為，「泰舊換新」不僅是資源的替換，更是價值的升級，希望通過這樣的活動，讓大家了解，竹材永續經濟的潛力無限，達成自然資源永續利用與促進綠色循環經濟發展的共同目標，邁向淨零家園的美好願景。

中華電信表示，「泰舊換新 竹構未來」四年計畫，2024年與農業部林業及自然保育署、地方協會、里民以及當地泰雅部落合作，展開桃園復興區竹林的撫育與管理，計畫涵蓋面積達33.756公頃竹林，逐年分區辦理至少8公頃以上桂竹林更新及生產。

中華電信表示，26日也特別於桃園復興區舉辦「泰舊換新 竹構未來」永續精采，戴您前行活動，更廣邀在地部落、地方國小校長一同見證計畫啟動，期望將竹林生態永續的精神，普及至當地居民與周邊學校，向下扎根，與地方共生共榮。